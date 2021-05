La primera mandataria de Samoa forzada a jurar su cargo fuera del Parlamento

Sídney (Australia), 24 may (EFE).- La primera ministra electa de Samoa, Fiame Naomi Mata'afa, tuvo que jurar este lunes su cargo en un acto simbólico en las afueras del Parlamento nacional después de la Policía bloqueara las puertas del edificio en plena disputa por el poder en la pequeña nación de la Polinesia.

El primer ministro interino, Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi, quien ocupa el cargo desde 1998, se niega a traspasar el poder y este lunes volvió a insistir que quiere celebrar una nueva votación.

"Nadie puede realizar una ceremonia de investidura, solo el jefe de Estado", dijo Tuilaepa en declaraciones recogidas por Radio New Zealand, al acusar a FAST de liderar un golpe y prometer tomar medidas contra ellos el martes.

La ceremonia simbólica de investidura se dio después de que la Policía de Samoa bloqueara esta mañana las puertas del Parlamento, donde se iba a celebrar la sesión de investidura del gobierno de Mata'afa, la primera mujer en liderar el país y que supone el primer cambio político en más de tres décadas.

Samoa se encuentra sumida en una crisis política tras el empate en los resultados de los comicios del 9 de abril, donde el partido opositor FAST de Mata'afa y el gubernamental Partido para la Protección de los Derechos Humanos (HRPP) consiguieron ambos 25 escaños, dejando el gobierno en manos de un político independiente, quien anunció su apoyo a la candidata opositora.

Los resultados derivaron en varias disputas judiciales, después de que Comisión Electoral asignara un nuevo escaño al HRPP -en el poder desde 1982- para mantener la proporción legal de asientos para mujeres y que fue rechazado por el Tribunal Supremo, lo que llevó al jefe de Estado a convocar nuevas elecciones, una decisión también revocada por la justicia.

El domingo la justicia volvió a actuar de urgencia para revertir un nuevo intento del jefe de Estado de posponer la sesión parlamentaria.

La crisis política en Samoa ha motivado el llamamiento de los vecinos Australia y Nueva Zelanda para pedir que se respete el estado de derecho, aunque la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, aclaró este lunes que su gobierno no "intervendrá"

La tensión política es atípica en la historia de este país, considerado una de las naciones más estables de la región del Pacífico y habitado por casi 200.000 habitantes.