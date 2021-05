La feria del libro de Panamá confía recuperar los eventos presenciales en pandemia

La directora del la Feria Internacional del Libro de Panamá y presidenta de la Cámara Panameña del Libro, Orit Btesh. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

Ciudad de Panamá, 24 may (EFE).- La Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL) confía que la vacunación contra la covid-19 avance para evitar una tercera oleada del virus y poder recuperar el espacio físico perdido con la pandemia en una nueva versión parcialmente sobre el terreno, del 19 al 22 de agosto próximo.

Orit Btesh, presidenta de la Cámara Panameña del Libro (Capali) y directora de la FIL, que este año en su XVII edición tiene por segunda ocasión a EE.UU. como país invitado, dijo a Efe que la actividad será virtual como en 2020 y con algunos eventos presenciales, aunque sujeto a que no haya una nueva oleada del virus y se mantenga el ritmo de la vacunación.

La inauguración está prevista a realizarse en el Teatro Nacional, en el casco antiguo de la capital, que tiene capacidad para recibir 600 personas, aunque para la ocasión y por medidas de bioseguridad solo podrán entrar 247 por razones de la pandemia.

Btesh detalló que planean realizar de tres a cuatro eventos, o más, en lugares públicos que han ofrecido el Ministerio de Cultura (MiCultura), la embajada de España y otras legaciones diplomáticas radicadas en el país, pero depende de "cómo avanza la vacunación en Panamá".

"Porque es una decisión que no podemos tomar en este momento, si la vacunación sigue como está en este momento creemos que en un par de meses vamos a estar un poco mejor, vamos a tener menos casos, y podremos realizar esos eventos presenciales", afirmó.

Y si hay un "tercer brote", indicó, entonces "vamos a eliminar el plan de tener algunas actividades presenciales".

Las autoridades de Panamá, donde desde el 20 de enero pasado se han administrado 946.249 dosis de la vacuna contra la covid-19 en todo el país, la gran mayoría de Pfizer y el resto de AstraZeneca, ya han advertido de una posible tercera ola de la covid por el incremento de casos en tres provincias del occidente del país.

LA "PIONERA" VERSIÓN VIRTUAL EN PANDEMIA.

La FIL, que desde la primera edición en 2001, con Costa Rica de país invitado, siempre ha tenido como sede emblemática el Centro de Convenciones Atlapa, en Ciudad de Panamá, evolucionó a celebrarse de forma enteramente virtual en 2020 por la covid.

En su pleno apogeo, antes de la pandemia, por Atlapa desfilaron reconocidos autores como los españoles Juan Bolea, Ildelfonso Falcones, María Dueñas, Juan Manuel de Prada; el mexicano Jorge Volpi; el peruano Alonso Cueto; el cubano Leonardo Padura; y el habitual y Premio Cervantes, Sergio Ramírez, entre otros.

Inclusive, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, unos dos años antes de postularse por tercera ocasión a la presidencia, presentó en la XII FIL de Panamá su libro "Catarino Erasmo Garza Rodríguez. ¿Revolucionario o bandido?" (2016, Planeta).

En la anterior edición, la FIL de Panamá fue "pionera" en su realización 100 % virtual y gratuita, en razón del distanciamiento físico al que obligó la pandemia, que hasta ahora ha causado 374.121 contagios acumulados y 6.331 muertes.

La inédita versión alcanzó 187.000 visitas, y 1,4 millones de interacciones con más de 50 países, por lo que Btesh destacó que "realmente fue una feria internacional".

"Utilizamos una plataforma tridimensional, y realmente fue una novedad, y luego de la feria hasta nos pidieron asesorías de otros países (Ecuador), que emplearon esta herramienta y hasta contaron con gente de Panamá para que los apoyaran", afirmó Btesh.

Ahora será el segundo año consecutivo en que la convivencia entre lectores se dará en el denominado "FIL -Salón 3D-", donde se podrá interactuar digitalmente con los pabellones, librerías, conferencias y visitantes.

Las invitaciones a autores de EE.UU., invitado en esta edición, así como de otros países se encuentran en proceso. De momento solo está confirmada la participación de la escritora colombiana Pilar Quintana, galardonada en enero pasado con el XXIV Premio Alfaguara de novela 2021 por su obra "Los abismos".

Fabio Agrana