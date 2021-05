Kovacic: "No hay miedo"

EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Londres, 24 may (EFE).- El croata Mateo Kovacic, centrocampista del Chelsea, aseguró que no tienen "miedo" ante la final de la Liga de Campeones que jugarán este sábado contra el Manchester City.

El centrocampista, tres veces ganador de la competición con el Real Madrid, atendió a los medios de comunicación en el 'media day' previo a la final de la Champions.

"Ha sido una temporada difícil para nosotros con muchos altibajos, pero hemos conseguido el objetivo de meternos entre los cuatro primeros y estaremos en la final de la Champions. No hay miedo, porque nos encanta jugar estos partidos", explicó el centrocampista.

"El City es un gran equipo, quizás no seamos los favoritos, pero es un solo partido y tenemos las mismas oportunidades", añadió Kovacic.

Sobre su estado físico, Kovacic apuntó que no ha sido fácil volver después de estar un mes fuera, pero aseguró que se siente bien y que está preparado para la final.

El Chelsea, con Thomas Tuchel como entrenador, ha ganado los dos partidos que ha jugado contra el Manchester City esta temporada, pero Kovacic no cree que eso vaya a jugar un papel importante en la final.

"No cambia nada, porque cada partido es diferente. Tenemos que olvidarnos de lo que hemos hecho en el pasado. No nos hace más favoritos".

El croata también habló sobre cómo afectó la llegada de Tuchel al equipo.

"Conectamos muy rápido con él, como si llevara aquí dos años ya. Desde que llegó, hemos hecho una gran temporada. El equipo cambió totalmente, no hemos concedido mucho desde que llegó porque hemos jugado con mucha confianza", afirmó Kovacic.