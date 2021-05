Italia busca responsabilidades en la caída de teleférico que dejo 14 muertos

Rueda de presa de varios responsables italianos sobre la caída del teleférico que conecta las localidades de Stresa y Mottarone, en la región de Piamonte, y que causó la muerte de catorce personas, entre ellas tres niños. EFE/EPA/TINO ROMANO

Roma, 24 may (EFE).- La fiscalía de Verbania, en el norte de Italia, investiga las causas y responsabilidades de la caída del teleférico que conecta las localidades de Stresa y Mottarone, en la región de Piamonte, y que causó la muerte de catorce personas, entre ellas tres niños, mientras que otro de cinco años se encuentra en estado crítico.

Las investigaciones, por un delito de homicidio doloso múltiple, se concentrarán en el desprendimiento de un cable, pero también en por qué no funcionó el freno de emergencia de la cabina.

“Son todas suposiciones, pero creo que hubo un doble problema: la rotura del cable y la avería del freno de emergencia. No sabemos por qué no se activó mientras la cabina descendía por el cable", dijo a los medios el jefe provincial del Rescate Alpino, Matteo Gasparini.

"El cable se rompió y el sistema de frenos de seguridad no funcionó porque entonces la cabina se habría bloqueado. El objeto de la investigación se centrará en entender por qué ocurrió esto", confirmó Olimpia Bossi, fiscal jefe de Verbania, que coordina la investigación del accidente del teleférico.

Bossi agregó que también se estudiará "el panorama completo y exhaustivo de todas las personas jurídicas que, de diversas formas, están interesadas en la gestión o revisión del teleférico”, aclaró el fiscal, ya que la región de Piamonte cedió la propiedad al municipio de Stresa.

También aludía a los gestores de la manutención y quienes la realizaron, pues la última revisión fue en noviembre de 2020 y fue positiva.

"Las investigaciones seguirán su curso, pero ahora las instituciones tienen el deber de apoyar a las personas afectadas por esta tragedia, ahora debe predominar el lado humano'", dijo la alcaldesa de Stresa, Marcella Severino, tras reunirse con el ministro de infraestructuras, Enrico Giovannini, cuya cartera ha creado una Comisión de Inspección para "identificar las causas técnicas y organizativas" del accidente.

Mientras se sigue con atención el estado de salud del niño de cinco años Eitan Biran, que se encuentra hospitalizado en estado grave y que es único superviviente de la familia de origen israelí tras el fallecimiento en el accidente de su padre, madre, hermano y dos de sus abuelos.