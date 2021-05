Íñigo Martínez dice que no está "al 100 por cien" y prefiere "recargar pilas"

El defensa del Athletic de Bilbao Iñigo Martínez. EFE/ Miguel Toña/Archivo

Bilbao, 24 may (EFE).- Íñigo Martínez ha asegurado que no va a la Eurocopa 2020 porque no se encuentra al "100% ni física, ni mentalmente" y que prefiere "parar" y "recargar pilas" de cara a la próxima temporada.

A través de sus cuentas en las redes sociales, Iñigo desvela que esa "difícil decisión" ya se la había trasladado a su club, el Athletic, y a la selección.