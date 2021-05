Impuesto mínimo global propuesto recibe apoyo europeo: Gráfico

(Bloomberg) -- Una propuesta de EE.UU. para un impuesto global mínimo de al menos 15% sobre las empresas tuvo gran acogida en Europa, acercando al mundo a un acuerdo sobre cambios radicales a las cifras que pagan las multinacionales, y a qué Gobiernos. La última propuesta es menor al 21% que EE.UU. había sugerido para las ganancias en el extranjero de sus firmas, un nivel que algunos países consideraron excesivo. El acuerdo entre 139 países plantea la posibilidad de facturas bastante más elevadas para las mayores compañías mundiales. El año pasado, la OCDE estimó que el impuesto mínimo global impulsaría los ingresos de los Gobiernos hasta en US$100.000 millones al año, cifra que aumentaría con una tasa más alta.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.