Harris anima a los estudiantes durante la pandemia: Me habéis inspirado tanto

Washington, 23 may (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, animó este domingo a los estudiantes de secundaria que han culminado sus estudios durante la pandemia, a los que aseguró que le han servido de inspiración.

En un evento virtual organizado por la cadena CNN con motivo de la graduación de los alumnos de secundaria tras haber completado su estudios, Harris no lo pudo decir más claro: "Me habéis inspirado tanto".

"Sabéis que tenéis todo lo necesario para afrontar cualquier cosa, así que cuando se os presente un obstáculo, cuando experimentéis un revés, y os pasará, a todos nos pasa, recordad la resiliencia que habéis mostrado este último año", dijo la vicepresidenta del país.

Harris les dijo a los estudiantes que no están solos y que si todo el mundo se une frente a la pandemia todas las personas estarán mejor.

Este acto se celebró cuando muchas escuelas del país se preparan para celebrar ceremonias virtuales de graduación por segundo año consecutivo.

Durante el evento, Harris habló con cuatro líderes estudiantiles de distintas partes de EE.UU. y les aseguró que está muy orgullosa de esta generación alumnos.

"¿Qué tal Oakland?" fue la manera en que la vicepresidenta saludó a uno de esos estudiantes, Ahmed Muhammad, del Instituto Técnico de Oakland, en California y el alumno con mejores notas de su curso.

Por el ser el estudiante con mejores calificaciones Muhammad se convertirá en el primer estudiante negro de su escuela que pronunciará el discurso de graduación de su promoción.

El adolescente explicó a Harris que en ese discurso empleará una frase de la vicepresidenta, "puede que sea la primera mujer en el cargo, pero no seré la última", que pronunció en noviembre tras conocerse los resultados de las elecciones de noviembre, que le dieron la victoria a ella y al ahora presidente, Joe Biden.

Harris recordó que utilizó esas palabras por consejo de su madre: "Me dijo 'Kamala, puede que seas la primera en hacer muchas cosas, pero asegúrate de no ser la última", rememoró.

En este acto intervinieron también virtualmente celebridades como Kim Kardashian, Kristen Bell, Shaquille O'Neal, Matthew McConaughey y Jessica Alba, entre otros, para lanzar mensajes de apoyo a los estudiantes.