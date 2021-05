Haití recupera el toque de queda por el repunte de contagios

Dos mujeres caminan frente a un mural alusivo al uso del tapabocas por el coronavirus en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Orlando Barría/Archivo

Puerto Príncipe, 24 may (EFE).- Haití recuperó este lunes el toque de queda y una serie de medidas de protección contra la covid-19 como consecuencia del repunte de los contagios en el país.

Las medidas se enmarcan en el estado de emergencia sanitaria declarado en todo el territorio nacional por un período de ocho días, disposición que entró en vigor este lunes a través de la publicación de un decreto.

Entre otras medidas, se ordena la reducción al 50 % del personal laboral de las empresas o instituciones públicas y privadas y se recupera la obligatoriedad del uso de mascarilla en los lugares públicos.

El toque de queda se aplicará desde las 22.00 horas hasta las 5.00 de la mañana, y además se impone la orden de mantener una distancia de al menos 1,50 metros "entre todas las personas que no vivan bajo el mismo techo".

Además, se obliga a tomar temperatura en todas las instituciones públicas y privadas, incluidos los lugares de culto, las escuelas, las universidades, los hospitales, las oficinas y en todos los puntos de embarque y desembarque de pasajeros.

El decreto considera que "los casos de contagio y muerte vinculados al coronavirus han aumentado considerablemente" y que "el Estado tiene la obligación imperiosa de tomar todas las medidas para garantizar la protección de la vida y la salud de la población".

La semana pasada, el presidente Jovenel Moise se mostró alarmado por el fuerte repunte de casos de covid-19 en el país e instó a la población a recuperar el uso de mascarilla y otras medidas de protección que habían caído en el olvido por la baja incidencia del virus meses atrás.

Sin embargo, en la primera quincena de mayo se registraron 457 casos positivos, lo que supone una aceleración de los contagios vista por las autoridades como una "situación preocupante", especialmente tras haberse identificado, la semana pasada, al menos dos variantes del virus en el país, la brasileña y la inglesa.

Haití aún no ha comenzado a inmunizar a su población contra la covid-19 puesto que el primer cargamento de vacunas no llegará al país hasta finales de junio o principios de julio, según el Ministerio de Salud Pública, que espera un lote de 130.000 dosis de AstraZeneca.

Desde el inicio de la pandemia, Haití suma 13.906 casos confirmados y 288 muertos por la covid-19, según las cifras oficiales.