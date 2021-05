Gündogan: "Es el partido más importante de nuestras carreras"

EFE/EPA/YOAN VALAT/Archivo

Londres, 24 may (EFE).- Ilkay Gündogan, jugador del Manchester City, afirmó que la final de la Liga de Campeones contra el Chelsea es "el partido más importante" de sus carreras.

El centrocampista alemán atendió a los medios de comunicación en el 'media day' de la final de la Champions que se disputará el próximo sábado entre el Manchester City y el Chelsea en Oporto. El alemán es uno de los jugadores con experiencia en esta clase de partidos ya que perdió la final en 2013 cuando jugaba en el Borussia Dortmund.

"No sé si quiero recordar aquel día, porque no fuimos capaces ganar, aunque fue un gran logro para nosotros. Éramos un equipo muy joven capaz de ganar al Real Madrid. Simplemente salíamos al campo a jugar, a pasarlo bien y ganar. Hay que estar preparados para dar lo mejor. Es el partido más importante de nuestras carreras", aseguró el alemán.

"No creo que pueda contarle muchos a mis compañeros de la final de 2013, porque es una final y cada final es diferente. A Phil Foden, por ejemplo, solo puedo decirle que siga haciéndolo tan bien como en las últimas semanas", añadió.

"Todo ha funcionado muy bien durante la temporada. Creo que tenemos las dinámicas adecuadas y por eso nos veo con confianza y que estamos preparado para ello. Es repetir lo que hemos estado haciendo". EFE

