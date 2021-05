Gavin Lux pega grand slam, Urías remolca tres y los Dodgers tumban a los Gigantes

En la imagen, el abridor mexicano Julio Urías de los Dodgers de Los Ángeles. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 23 may (EFE).- El parador en corto Gavin Lux pegó grand slam, el abridor mexicano Julio Urías se acreditó la victoria e impulsó tres carreras para los Dodgers de Los Ángeles, que superaron 11-5 a los Gigantes de San Francisco.

Los Dodgers consiguieron su octava victoria consecutiva y una barrida de fin de semana sobre los Gigantes.

Urías ha declarado que es complicado batear a nivel de Grandes Ligas, pero esta vez además de mantener a los Gigantes fuera de balance desde el montículo, hizo daño poco común en la caja de bateo con un par de imparables, remolcando tres carreras.

Con el madero, el mexicano estuvo casi perfecto al pegar dos veces en tres viajes a la caja de bateo, remolcó tres notaciones y pisó una vez la timbradora.

En el segundo episodio Urías conectó doble por el jardín derecho, llevando a la timbradora al guardabosques Yoshi Tsutsugo y al primera base Matt Beaty.

En la tercera entrada, el lanzador conectó sencillo al cuadro y empujó la carrera de Beaty, su tercer impulsada en el partido.

Sobre la lomita Urías (7-1) lanzó seis episodios, permitió tres imparables, jonrón y dos carreras, y retiró a 10 bateadores por la vía del ponch.

Urías realizó 89 envíos, de los cuales 60 viajaron a la zona del strike, contra 21 bateadores, y dejó en 3.03 su promedio de efectividad.

Urías no permitió un corredor hasta que Mike Tauchman sencillo en el cuadro con un out en el sexto,

Urías venció a San Francisco por primera vez en 10 aperturas en su carrera y 16 apariciones después de tres no decisiones en 2020.

Con dos hits en el día, Urías ya ha marcado un récord personal con cuatro esta temporada. Entregó su tercer juego de ponches de dos dígitos del año, no dio un pasaporte y permitió tres hits y dos carreras en total.

Los Gigantes perdieron con el abridor Anthony DeSclafani (4-2) en dos entradas y dos tercios.