Francia reafirma su apoyo a España en la crisis de migrantes de Ceuta

El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo

París, 24 may (EFE).- El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, reafirmó este lunes su apoyo a España por la crisis de los migrantes de Ceuta e hizo un llamamiento para "una reanudación de la cooperación con Marruecos", además de subrayar que el problema migratorio es europeo, no de uno u otro país.

"Hay un fenómeno migratorio que hay que mirar de frente" porque una parte de la juventud africana quiere venir a Europa por falta de perspectivas en sus países de origen y eso requiere políticas de desarrollo, explicó Beaune en una entrevista a la emisora de radio RMC y al canal de televisión BFMTV.

Añadió que en paralelo a las políticas de desarrollo "hay que ser serios, firmes en la gestión de las fronteras" porque en Ceuta "ha habido un episodio en que se ha puesto en dificultades a España".

El responsable francés insistió en que "apoyamos a España y pedimos una reanudación de la cooperación con Marruecos".

Ese apoyo -dijo- se concreta en declaraciones pero también en la presencia de barcos de la agencia europea de fronteras Frontex, que reconoció que "no es suficiente" y debe reforzarse "para controlar mejor nuestras fronteras".

El secretario de Estado afirmó que hay que impedir la entrada de inmigrantes irregulares pero, al mismo tiempo, los europeos deben "repartir el esfuerzo" a la hora de acoger a los que sean susceptibles de beneficiarse del derecho de asilo. En concreto, reprochó a países como Polonia y Hungría que "no asumen su parte".

El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, había dicho el domingo que la víspera estuvo hablando con su colega marroquí, Naser Burita, para "intentar contribuir" a que se restablezca el diálogo con España después de los incidentes "totalmente lamentables" con la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

"Hay una relación muy complicada entre España y Marruecos y espero que se pueda restablecer lo más pronto posible porque hasta ahora sobre la cuestión de la inmigración había una relación más bien positiva", comentó el jefe de la diplomacia francesa. EFE

ac/pi