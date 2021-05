Exgeneral venezolano denuncia la persecución en España para extraditarlo a EEUU

Fotografía de archivo (16/09/2019) del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal. EFE/ Víctor Lerena/Archivo

Madrid, 24 may (EFE).- El exgeneral venezolano chavista Hugo Armando Carvajal, que está en paradero desconocido, denunció este lunes "graves irregularidades" por parte de la Justicia y del Gobierno de España en un proceso de extradición para que sea juzgado en Estados Unidos por presunto tráfico de drogas y de armas.

Carvajal, en paradero desconocido desde 2019, aseguró en un comunicado que desde la "clandestinidad" intenta evitar una "implacable persecución", al denunciar una "intromisión política" en la Justicia española.

En el comunicado difundido a través de Twitter, calificó de "falso" que esté protegido por el Gobierno español y afirmó haberse equivocado cuando optó por España en su "exilio" para presionar desde el exterior al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Muy lejos de protegerme, el gobierno español y la Audiencia Nacional han cometido graves irregularidades en mi contra", subrayó.

Al respecto, recordó que la Audiencia Nacional española cambió en "extrañas circunstancias" su postura contraria inicialmente a la extradición, en lo que definió como una "aberración jurídica" y una "farsa" por parte del Gobierno.

El exgeneral indicó que la Embajada de España en Estados Unidos "contactó" a jueces de la Audiencia Nacional para que avalaran la extradición, mediante "presiones".

No obstante, confió en que el Tribunal Supremo de España acepte un recurso en contra de su entrega a Estados Unidos.

Este tribunal rechazó el año pasado suspender la extradición, que fue aprobada por el Gobierno tras autorizarla la Audiencia Nacional, al desestimar un pedido de los abogados del exgeneral, que alegaron que las imputaciones no eran ciertas y que la única finalidad de Estados Unidos es torturarle para obtener información sobre Venezuela.

Carvajal fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela durante ocho años, en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y Estados Unidos le acusa de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir drogas en territorio estadounidense.

Tras ser detenido en 2019 en Madrid por entrar en España con un pasaporte falso, luego fue puesto en libertad cuando la Audiencia Nacional denegó su extradición, al entender que Estados Unidos lo reclamaba por "una motivación política", pero la Fiscalía recurrió y fue acordada finalmente su entrega a ese país, aunque para entonces Carvajal ya había desaparecido.