En Mozambique, la gente de Palma sigue huyendo dos meses después del ataque

Julia, de 21 años, cuya risa nerviosa no logra ocultar la angustia, y su hijita, nacida hace cuatro días en el barco que le permitió huir del infierno de Palma, duermen en la playa, como otros tantos desplazados.

Dos meses después del ataque de grupos armados yihadistas contra Palma, en el norte de Mozambique, centenares de personas con la mirada perdida siguen llegando de varios lugares de la mortificada provincia de Cabo Delgado.

El sábado, una embarcación de pesca endeble, cargada con 49 almas, atracó en la capital, Pemba. Y es que la amenaza yihadista es omnipresente, difusa, preocupante.

Un hombre desembarca. Su pertenencias en un hatillo reposan sobre su cabeza y en la mano lleva dos bidones de plástico. Las mujeres, con pañuelos de colores que dejan su rostro descubierto, llevan niños, un termo y algunas pertenencias.

La policía controla a los recién llegados. Inspeccionan el equipaje para comprobar que no están armados y que no hay yihadistas camuflados, antes de que se puedan ir.

En una embarcación de madera parecida, en medio de las aguas agitadas del Océano Índico, Julia Francisco dio a luz, con la ayuda de algunos compañeros de infortunio.

Luego de tres días en la playa, la llevaron, como al resto, a un estadio cubierto a una decena de kilómetros, que sirve de campo de tránsito.

Estaba embarazada de 7 meses cuando los Shababs, como denominan aquí a los yihadistas que aterrorizan a la región desde finales de 2017, lanzaron un ataque sorpresa contra Palma el 24 de marzo. Solo a 10 km del complejo gasístico ultraprotegido, pilotado por el grupo francés Total.

Con los primeros disparos, "todo el mundo empezó a correr", cuenta a la AFP en suajili, uno de los idiomas que se hablan en esta región vecina de Tanzania. "Supe que si no corría también, me alcanzarían".

- Sin familia -

Caminar, correr, esconderse en el bosque. Con su padre, su madrastra, su hijo de cuatro años. Después, semanas en la península de la planta gasística, entre las miles de personas que aguardaban a ser socorridas. Subirse a un barco cuesta entre 40 y 65 euros, una pequeña fortuna.

La gente cuenta que en Pemba todavía queda "muchas" personas por socorrer. Según las ONG, son cerca de 20.000.

Con el pantalón destrozado, camiseta y chaqueta negra, Sumail Mussa, 50 años, echa pestes en la playa. Teléfono en mano, quiere llamar a allegados para ver si le pueden alojar a él, a su esposa y a su hijo. Pero no le queda saldo. "La vida erra terrible allí, por eso nos fuimos", dice lacónico. No puede hablar.

En el estadio, donde las ventanas están cubiertas de mosquiteros, hay cerca de 300 personas. Julia camina despacio, todavía no se ha recuperado del parto. Va a buscar agua, trata de lavar ropa en el césped en torno al complejo deportivo.

"Me siento mal. Sufro porque no tengo familia que me ayude", confiesa con voz tímida.

El padre y su madrastra fueron hospitalizados cuando llegaron. Su marido trabaja en Maputo, a miles de km. Y no tiene idea de dónde están su madre, sus hermanas, su hermano. "Ni siquiera sé si están vivos", murmura, mirando furtivamente su teléfono.

Desde finales de marzo, cerca de 57.000 personas han huido de la zona de Palma, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En más de tres años, más de 2.800 personas han muerto por la violencia y 700.000 civiles han huido.

El gobierno aseguró que había controlado rápidamente Palma, pero la prensa no ha tenido acceso a la zona con excepción de algunas visitas relámpago enmarcadas por el ejército a fines de marzo.

La ineficacia de las autoridades exaspera a muchos refugiados. "Al principio", los yihadistas "solo tenían machetes" pero "no hicieron nada. Ahora tienen armas sofisticadas", se lamenta Daniel Chilongo, un agricultor de 55 años que acaba de desembarcar en la playa.

