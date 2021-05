El vicepresidente dice que general debe ser castigado por ir a acto de Bolsonaro

El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao. EFE/ Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 24 may (EFE).- El vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, dijo este lunes que el general Eduardo Pazuello, exministro de Salud, puede ser "castigado" por el Ejército por haber asistido a un acto político promovido por el presidente Jair Bolsonaro.

"Es una cuestión interna del Ejército", pero "es probable que sea castigado" pues el reglamento interno de las Fuerzas Armadas veta la participación de militares en actos explícitamente políticos, dijo el vicepresidente Mourao, quien es general de la reserva.

Pazuello, ministro de Salud entre mayo de 2020 y marzo pasado y cuya gestión de la pandemia de coronavirus es investigada por la Justicia por sospechas de irregularidades, participó este domingo en Río de Janeiro en una caravana de cientos de motos encabezada por Bolsonaro.

Al final del paseo, el presidente se dirigió a sus seguidores desde un improvisado escenario en el que también estaba Pazuello, quien incluso llegó a arengar a los asistentes a una manifestación que incumplió todas las medidas de distanciamiento social en vigor en Río de Janeiro por la pandemia de covid-19.

Tanto Bolsonaro como Pazuello y la mayoría de los presentes no usaban máscaras, algo habitual en el mandatario y los partidarios de la negacionista ultraderecha que lidera, que minimizan la gravedad de una pandemia que ya mató a casi 450.000 brasileños.

En el caso de Pazuello, además de haber incumplido las normas de las Fuerzas Armadas que vetan la participación de sus miembros en actos políticos, su actitud también fue reprobada por senadores de una comisión parlamentaria que investiga posibles omisiones del Gobierno en el combate al coronavirus.

El general declaró ante esa comisión la semana pasada, en calidad de testigo, y dijo bajo juramento que "siempre" fue "promotor del distanciamiento social y el uso de máscaras", algo que en realidad no ocurrió durante su gestión y mucho menos este domingo.

"No tengo dudas de que deberá ser convocado nuevamente por la comisión, porque está probado que mintió y mintió mucho", declaró este lunes el senador Omar Aziz, presidente del grupo parlamentario.

Según Aziz, las "mentiras" de Pazuello a la comisión han quedado "probadas" con su participación en una manifestación política que, en su opinión, fue "un paseo de motociclistas del apocalipsis" que "parecían celebrar los 450.000 muertos" por la covid-19.