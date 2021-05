El Sao Paulo buscará vencer sin tropiezos a un Sporting necesitado

En la imagen, Hernán Crespo, director técnico del Sao Paulo. EFE/ Fernando Bizerra/ POOL /Archivo

Río de Janeiro, 24 (EFE).- Un Sao Paulo confiado y ya clasificado buscará alcanzar el liderato del grupo E y cerrar así con broche de oro la fase de grupos de la Copa Libertadores, durante el encuentro que sostendrá este martes con el Sporting Cristal peruano, que depende de un triunfo en el Morumbí, para llegar a la Sudamericana.

El equipo brasileño está clasificado a las octavas de final del torneo continental desde la semana pasada, gracias al triunfo por 2-0 del Sporting sobre el Rentistas uruguayo. A eso se suma la conquista del Campeonato Paulista, tras vencer por 2-0 al Palmeiras, la víspera.

Los dirigidos por el técnico argentino Hernán Crespo esperan que la racha positiva continúe y buscarán alcanzar en el estadio Morumbí, de la capital paulista, el liderato del Grupo E, en el que son segundos con ocho puntos, aunque no todo depende de ellos.

Además de ganarle al Sporting Cristal peruano este martes, el club paulista necesita que el Racing argentino, que va a la cabeza con 11 puntos, pierda este martes en casa ante el Rentistas.

El Sao Paulo jugó los dos últimos partidos de la Libertadores con buena parte de su reserva, con la que consiguió un empate por 1-1 con los Rentistas en Montevideo, pero cedió 0-1 en el encuentro disputado en casa con el Racing.

Tras conquistar el campeonato regional, el técnico argentino pondrá en la cancha a los jugadores más destacados del Sao Paulo, pero no podrá contar con el lateral derecho Daniel Alves, ni con el centrocampista Martín Benítez, ambos lesionados.

En la Libertadores, el Sporting Cristal ya no tiene posibilidades de clasificación, pero aún puede conseguir un lugar para la próxima Sudamericana, si vence en el Morumbi.

En caso de perder el encuentro, los dirigidos por el colombiano Roberto Mosquera dependerán del duelo entre Racing Club y Rentistas para lograr un cupo para la próxima Sudamericana.

- Alineaciones probables:

Sao Paulo: Tiago Volpi; Robert Arboleda, Miranda (Bruno Alves), Leo; Igor Vinícius, Luan, Gabriel Sara, Liziero, Reinaldo; Igor Gomes y Pablo (Luciano).

Entrenador: Hernán Crespo.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Carlos Lora, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Horacio Calcaterra, Gerald Távara; Alejandro Hohbert, Christofer Gonzáles, Washington Corozo e Irven Avila.

Entrenador: Roberto Mosquera

Árbitro: El colombiano Wilmar Roldán, junto con sus compatriotas Miguel Roldán y Sebastián Vela.

Estadio: Morumbí, de Sao Paulo.

Hora: 21.30 local (00.30 GMT del miércoles).