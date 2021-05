El Salvador a la expectativa por un "hongo" letal que circula en la India

Enriqueta Martínez (66) reacciona al recibir la vacuna de la farmacéutica Sinovac contra la covid-19 en el Centro de Atención a Ancianos "Sara Saldívar", en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 24 may (EFE).- El Salvador se encuentra a la expectativa de la evolución que pueda tener en la India la mucormicosis, una infección en ocasiones letal que se conoce popularmente como "hongo negro" y de la que se ha detectado un número creciente de casos en pacientes de covid-19.

Así lo señaló este lunes a la prensa el titular del Ministerio de Salud, Francisco Alabí, quien aseguró que en el país centroamericano "no se tiene ningún caso, pero sí estamos a la expectativa de su evolución y de la información internacional que está actualmente circulando".

Al menos 19 regiones indias, la última de ellas Jammu y Cachemira, han elevado hoy a la categoría de epidemia la mucormicosis.

Jammu y Cachemira han ordenado que se reporten los casos sospechosos y confirmados al departamento de salud, al tiempo que prohibieron la transmisión de información sobre cómo tratar la mucormicosis sin permiso previo de las autoridades sanitarias.

Las autoridades sanitarias indias dieron la voz de alerta hace un par de semanas, cuando se detectó un significativo aumento de casos entre pacientes de coronavirus con patologías muy específicas como la diabetes.

Según Guleria, "el 90 o 95 % de los pacientes infectados por mucormicosis son diabéticos o toman esteroides. Esta infección casi no se ha detectado entre aquellos que ni son diabéticos ni toman esteroides".

El creciente número de infecciones por el "hongo negro" se ha sumado a la preocupación por la pandemia del coronavirus en la India, que este lunes cruzó la barrera de los 300.000 muertos y registró más de 4.000 fallecimientos en las últimas 24 horas.