El Rey de España y tres presidentes llegan a Ecuador para la investidura de Lasso

El rey de España, S. M. Felipe VI, a su llegada hoy para asistir a la investidura del nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 23 may (EFE).- El rey de España Felipe VI y tres presidentes latinoamericanos han llegado este domingo a Ecuador para participar mañana, lunes, en la ceremonia de investidura del gobernante electo de este país andino, el conservador Guillermo Lasso, quien sucederá al mandatario saliente, Lenín Moreno.

El primero en llegar fue el presidente de Haití, Jovenel Moise, que ya se reunió con Lasso y con quien conversó sobre el fortalecimiento de "la relación entre nuestros países para lograr bienestar", según confirmó el propio mandatario electo.

A primeras horas de esta tarde llegó el rey Felipe VI al aeropuerto "Mariscal Sucre" de Quito, donde fue recibido por el canciller ecuatoriano, Manuel Mejía, con quien pasó revista a la escolta presidencial "Granaderos de Tarqui", y al compás de los himnos de los dos países.

Felipe VI, que viaja acompañado de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, permanecerá algo más de un día en suelo ecuatoriano.

En su avión también ha llegado el líder del conservador Partido Popular, Pablo Casado, que no forma parte de la delegación oficial, pero que es un invitado especial de Lasso.

MENSAJE DE BIDEN

En representación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Ecuador la embajadora de ese país ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, quien destacó la importancia que ve su país en las relaciones con Ecuador.

Ella calificó como "un momento importante" el encuentro con el nuevo presidente electo de Ecuador y dijo que la presencia de una comitiva oficial de Washington demuestra "lo mucho que valoramos nuestras relaciones" con Ecuador.

"Compartimos el intercambio cultural, el compromiso con la democracia y cooperación en seguridad. En estos tiempos difíciles compartimos también duros desafíos como la necesidad de derrotar la covid-19, recuperarnos del retroceso económico y el cambio climático", agregó Thomas-Greenfield.

Al final de la tarde de este domingo llegó a Quito el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, poco después de que Bogotá anunciara que el mandatario colombiano, Iván Duque, había suspendido su desplazamiento a Ecuador por los asuntos internos que debe atender en su país.

Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Guatemala, Bolivia y Argentina y España también estarán representados por sus cancilleres en la toma de posesión de Lasso, mientras que Honduras, México y Perú han designado a otros altos funcionarios.

En un principio también estaba prevista la participación del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, que envió en su representación al vicepresidente Hugo Velásquez; y del uruguayo Luis Lacalle, quien canceló el viaje hoy mismo por la repentina muerte de su ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y que en su lugar acudirá el canciller Francisco Bustillo.

A la ceremonia de trasmisión de mando también asistirán representantes de organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento (CAF), Comunidad Andina de Naciones (CAN), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.

MISA Y ALMUERZO CON AMIGOS

Lasso, en una apretada agenda cumplida este domingo, fue a misa en la mañana y después se entrevistó con dos viejos amigos suyos, el exmandatario español José María Aznar y el colombiano Andrés Pastrana.

Con ellos compartió además en un debate sobre "Desafíos de la libertad" en América Latina de la Fundación Internacional para la Libertad, que dirige el escritor peruano Mario Vargas Llosa.

El mandatario electo de Ecuador también se ha reunido con el líder opositor venezolano Leopoldo López, con quien habló de la situación de sus compatriotas migrantes en Ecuador, entre 400.000 y 600.000, según distintas valoraciones.

"Hemos tenido que salir por la situación social y falta de oportunidades, por el hambre, por la persecución política y hay un desafío importante de buscar la integración de los venezolanos en Ecuador", dijo López.

Lasso aseguró durante la campaña electoral que su Gobierno buscará legalizar a los venezolanos residentes en el país.