El Peñarol se prepara para sellar en Perú su clasificación a los octavos

En la imagen el jugadores del Peñarol de Uruguay. EFE/Mariana Greif/Pool /Archivo

Montevideo, 24 may (EFE).- El Peñarol uruguayo se prepara para sellar este miércoles su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana en el encuentro que disputará frente al Sport Huancayo en el estadio Monumental de Lima.

Líder del grupo E con 12 puntos, el combinado dirigido por Mauricio Larriera se encuentra dos unidades por encima del River Plate paraguayo, al que aventaja por 12 goles.

Por esto, el Peñarol sabe que una victoria lo pone en la próxima ronda, mientras que en caso de empatar es prácticamente imposible que quede eliminado.

Para que esto suceda, los uruguayos deberán caer y los paraguayos vencer al Corinthians en Brasil en un duelo que también se jugará este miércoles a las 21.30 hora (00.30 GMT).

A diferencia de lo que sucedió en su última presentación, esta vez el entrenador visitante no podrá contar con David Terans, quien fue transferido al Athletico Paranaense. Seguramente, su lugar sea ocupado por Agustín Canobbio.

De ser así, el Peñarol alineará a Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez; Jesús Trindade, Damián Musto, Walter Gargano; Agustín Canobbio, Agustín Álvarez Martínez y Facundo Torres.

Varios jugadores llegarán con poco descanso tras el partido que disputaron el sábado frente al Fénix en el Campeonato Uruguayo y que terminó empatado 0-0.

No obstante, los aurinegros cuentan con Álvarez Martínez, quien a sus 19 años es el goleador de la Sudamericana, con ocho tantos en siete encuentros.

Mientras tanto, el Montevideo City Torque se prepara para jugar frente al Bahía de Brasil su sexto partido en la Copa Sudamericana.

Segundo con ocho puntos, los mismos que su rival, los 'ciudadanos' saben que la clasificación solo llegaría de la mano de una victoria.

Sin embargo, para eso también depende de que el Independiente de Argentina caiga como local ante el Guabirá boliviano, que hasta el momento está a cero.

Con una plantilla joven y varias figuras en auge, el equipo uruguayo fue una de las revelaciones de la pasada temporada y ahora disfruta de su primera experiencia internacional.

En busca de la clasificación, el entrenador, Pablo Marini, reservó a varios de sus habituales titulares en el partido del campeonato local en el que perdió por 1-0 con el Plaza Colonia.

Respecto de ese encuentro, posiblemente el miércoles el Montevideo City alinee al menos cinco cambios y salte el campo con Cristopher Fiermarín; Franco Pizzichillo, Diego Arismemdi, Yonattan Rak, José Álvarez; Santiago Scotti, Álvaro Brun, Marcelo Allende; Darío Pereira, Gustavo del Prete y Santiago Rodríguez.