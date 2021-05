El gobernador de Nueva York conserva el apoyo de los votantes a pesar de los escándalos

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. EFE/EPA/SPENCER PLATT / POOL/Archivo

Nueva York, 24 may (EFE).- Los escándalos políticos y las acusaciones de acoso sexual vertidas contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en los últimos meses han hecho mella en su popularidad, pero el 49 % de los votantes de su partido siguen considerando que no debe dimitir, frente al 41 % que pide que renuncie a su cargo, de acuerdo a una encuesta difundida este lunes.

Cuomo, que ha perdido el apoyo de la mayoría de los legisladores de su agrupación (El Partido Demócrata) y que se enfrente a varias investigaciones por acoso sexual y por su gestión de los geriátricos durante los meses más duros de la pandemia, ha insistido en varias ocasiones en que no solo no tiene intención de dimitir, sino que quiere presentarse a su reelección en los comicios de 2022.

Según los datos recogidos en una encuesta de la Universidad de Siena (Nueva York) entre votantes del estado, a pesar de que se registra un descenso del apoyo desde el pasado mes de abril, cuando un 51 % de los encuestados mostraba su apoyo a Cuomo, su aprobación sigue siendo alta.

Sin embargo, el estudio apunta que sólo el 37 % de las personas que participaron querría que el gobernador se presentara a su reelección, un número superior al registrado en abril, cuando una encuesta similar arrojó que únicamente el 33 % apoyaba su candidatura.

Además, el 55 % de las personas preguntadas aprueban la gestión política de la pandemia llevada a cabo por Cuomo, que ha negado todas las acusaciones contra él.

Sobre las acusaciones de acoso sexual, un 42 % de los votantes considera que son ciertas, frente al 44 % que lo creía el mes pasado, mientras que un 24 % mostró su convencimiento de que Cuomo no acosó sexualmente a ninguna mujer.

Además de estar acusado por varias mujeres que trabajaban o trabajan para él y de ocultar cifras de muertos atribuidas a los geriátricos, se investiga al gobernador por supuestamente haber solicitado ayuda de sus trabajadores para escribir un libro sobre la gestión de la pandemia por el cual recibió 5 millones de dólares, así como por dar acceso prioritario a familiares en los test de detección de la covid-19.

Acorralado por sus compañeros de partido desde el estallido de estas crisis, Cuomo ha intentado centrar la atención en el apoyo popular, asegurando una y otra vez que él no ha sido elegido por los políticos, sino por los votantes.