El extasiado Sao Paulo sueña con la punta de Libertadores ante Sporting Cristal

En éxtasis por la conquista del Campeonato Paulista, un título que rompió nueve años de sequía, el clasificado Sao Paulo de Hernán Crespo buscará el liderato del Grupo E de la Copa Libertadores cuando reciba este martes a Sporting Cristal, que se aferra a un cupo de la Sudamericana.

La sexta y última jornada de la fase de grupos será el momento para que brasileños y peruanos, que se enfrentarán en el estadio Morumbí a partir de las 21H30 locales (00H30 GMT del miércoles), intenten recuperar el terreno que perdieron en las cinco fechas previas.

El tricolor paulista, ya clasificado a octavos, con ocho puntos, necesita de un triunfo y que el líder Racing (11) pierda contra el colista Rentistas (3) en Argentina para terminar como líder y asegurarse un rival más débil, al menos sobre el papel, en la siguiente fase.

Los celestes de Roberto Mosquera (4) apuntan a un batacazo en el Morumbí para conservar la tercera posición, que los clasifica a octavos de la Copa Sudamericana. Pero una derrota y un triunfo o empate de Rentistas los deja por fuera de los torneos internacionales.

- El hechizo de Crespo -

Parece que el argentino Hernán Crespo ha sabido trasladar a los banquillos el hechizo que lo hizo un temible goleador.

Sao Paulo venció 2-0 al Palmeiras el domingo en la final del Campeonato Paulista y alzó su primer título desde 2012, cuando ganó la Sudamericana. Además rompió una racha de 16 años sin alzar el torneo regional de Sao Paulo.

"Es tanta la alegría que difícilmente podemos asimilar la dimensión, la felicidad de saber que mucha gente, muchos niños por primera vez ven campeón al Sao Paulo", dijo el DT, de 45 años.

El trofeo es el segundo de Crespo en 2021, tras haber obtenido la Sudamericana en enero con el modesto Defensa y Justicia, de Argentina.

El tricolor paulista ahora apunta al liderato del cuadrangular para llegar pleno al inicio del Brasileirao, en el que debutará contra el Fluminense el sábado.

Sin los lesionados Dani Alves y el argentino Martín Benítez, Crespo podría reservar a sus titulares para el duelo ante el 'Flu', por lo que alinearía a una nómina similar a la que perdió 1-0 con Racing la semana pasada en el Morumbí.

- Alegría sanadora -

La 'Máquina celeste' puede alzar un nuevo trofeo en Perú, un bálsamo tras perder toda chance de clasificar a octavos de la Libertadores.

Pese a no cumplir con el objetivo copero, Sporting Cristal se ilusiona con vencer a San Martín en la final del torneo Apertura y con quedarse con el cupo a la Sudamericana.

"Para mí no es un fracaso no pasar de ronda en Libertadores. Sí era el objetivo por cómo juega Cristal y por el plantel, pero no nos alcanzó. Nuestro próximo objetivo es la Sudamericana y vamos a intentar asegurarlo", dijo al atacante peruano-uruguayo Alejandro Hohberg a la radio RPP.

Los hombres de Mosquera perdieron 3-0 ante César Vallejo el sábado, aunque usaron un equipo alternativo para llegar ligeros ante Sao Paulo.

Posibles alineaciones:

São Paulo: Tiago Volpi - Luis Manuel Orejuela, Diego Costa, Rodrigo, Bruno Alves, Welington - Rodrigo Nestor, William, Igor - Antonio Galeano, Vitor Bueno. DT: Hernán Crespo.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte - Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola - Washington Corozo, Horacio Calcaterra, Alejandro Hohberg, Gerald Tavara, Christofer Gonzales - Irven Ávila. DT: Roberto Mosquera.

Árbitros: Wilmar Roldán (COL) junto a sus compatriotas Miguel Roldán y Sebastián Vela.

raa/js/ol