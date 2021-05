El dominicano Fernando Tatis lanza un grand slam y jonrón contra los Marineros

En la imagen, el parador en corto dominicano Fernando Tatis de los Padres de San Diego. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

San Diego (EE.UU.), 23 may (EFE).- El parador en corto dominicano Fernando Tatis conectó este domingo dos jonrones, incluido un grand slam de 447 pies, y remolcó seis carreras para los Padres de San Diego, que vencieron por 9-2 a los Marineros de Seattle.

La victoria de los Padres les permite barrer en una estadía en casa de nueve juegos.

El jugador estelar de 22 años de edad motivó en el Petco Par un frenesí cuando conectó un lanzamiento a la cuenta de 1-0 de Robert por todo lo alto del jardín central con un out en el séptimo episodio.

Sabiendo que se había ido, Tatis dio unos pasos y, sosteniendo su bate por el cañón, lo tiró a un lado antes de comenzar su trote.

Para el dominicano fue su decimotercer jonrón esta temporada y el segundo grand slam de su carrera. El primero lo pegó el pasado 17 de agosto en Texas.

Tatis también conectó un jonrón de 441 pies en la segunda entrada al comienzo de la segunda entrada y conectó un sencillo que empujó la carrera de la ventaja durante un racimo de tres carreras en la sexta.

Tatis se ganó a la multitud cuando conectó un cuadrangular en el segundo frente a Justin Dunn. Fue el hit número 200 de su carrera.

El dominicano tiene 11 hits, incluidos cuatro jonrones, y 12 carreras impulsadas en cuatro juegos de limpieza de bateo desde que regresó de la lista de lesionados de la covid-19 el miércoles.

La victoria se la acreditó el abridor Yu Darvish (5-1) en siete entradas para ganar su segunda apertura consecutiva, manteniendo a Seattle a una carrera y siete hits mientras ponchó a cinco y no dio boletos.

Por los Marineros el derrotado fue el relevo Anthony Misiewicz (2-3), que no sacó ni un 'out' pero que permitió cuatro imparables y tres carreras.