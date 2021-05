El chileno-británico Brereton, la novedad de Lasarte ante Argentina y Bolivia

Imagen de archivo del el entrenador de Chile Martin Lasarte. EFE/Alberto Valdés POOL /Archivo

Santiago de Chile, 24 may (EFE).- El delantero chileno-británico Ben Brereton, del Blackburn Rovers inglés, es la gran novedad en la lista de 30 jugadores que el seleccionar de Chile, Martín Lasarte, anunció este lunes para los dos próximos partidos de La Roja de clasificación al Mundial de Catar 2022, ante Argentina y Bolivia.

La lista incluye también a los grandes referentes de la selección chilena en los últimos años, como Arturo Vidal y Alexis Sánchez, además de Claudio Bravo, Gary Medel, Jean Beausejour y Fabián Orellana, entre otros.

Esta lista de jugadores es únicamente para los dos próximos compromisos de Chile en la fase de clasificación del Mundial de Catar 2022, ante Argentina el 3 de junio como visitante y frente a Bolivia como local cinco días después.

La lista para la Copa América no se dará a conocer hasta el 10 de junio.

Brereton, cuya madre es de nacionalidad chilena, tiene 22 años y ha marcado 7 goles en 40 partidos esta temporada en la 'Championship' (la segunda división del fútbol inglés).

En el pasado defendió la camiseta de la selección inglesa sub-19, pero al no haber sido llamado para la absoluta de ese país está habilitado para vestir la elástica chilena.

En la nómina de Lasarte también destacan la vuelta a una convocatoria del delantero Eduardo Vargas, del Atlético Mineiro brasileño, y del lateral izquierdo Eugenio Mena, del Racing Club de Avellaneda argentino.

Otras novedades que presentó el técnico uruguayo son el lateral Yonathan Andía y el volante Juan Leiva, ambos de clubes del campeonato local.

Además, Lasarte confirma la confianza en jugadores como el portero Gabriel Castellón, los volantes Bryan Carrasco y Pablo Galdames, el centrocampista Luis Jiménez y el delantero Clemente Montes, presentes el pasado mes de marzo en la nómina que confeccionó para su debut en el banquillo chileno en un amistoso ante Bolivia.

Chile ocupa la sexta posición con cuatro puntos de doce posibles en la fase de clasificación sudamericana del Mundial de Catar 2022.

- Lista de los 30 jugadores convocados por Martín Lasarte:

. Porteros: Claudio Bravo (Real Betis-ESP), Gabriel Castellón (Huachipato) y Gabriel Arias (Racing-ARG).

. Defensas: Eugenio Mena (Racing-ARG), Yonathan Andía (Universidad de Chile), Jean Beausejour (Coquimbo Unido), Mauricio Isla (Flamengo-BRA), Guillermo Maripán (AS Mónaco-FRA), Gary Medel (Bologna-ITA), Enzo Roco (Fatih Karagümrük-TUR), Francisco Sierralta (Watford-ING) y Sebastián Vegas (Monterrey-MEX).

. Centrocampistas: César Pinares (Gremio-BRA), Pablo Galdames (Vélez-ARG), Tomás Alarcón (O'Higgins), Luis Jiménez (Palestino), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen-ALE), Claudio Baeza (Toluca-MEX), Juan Leiva (Universidad Católica) y Erick Pulgar (Fiorentina-ITA)

. Delanteros: Arturo Vidal (Inter de Milán-ITA), Alexis Sánchez (Inter de Milan-ITA), Bnjamin Brereton (Blackburn Rovers-ING), Clemente Montes (Universidad Católica), Bryan Carrasco (Palestino), Fabián Orellana (Valladolid-ESP), Carlos Palacios (Inter de Porto Alegre-BRA), Jean Meneses (León-MEX), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro-BRA) y Felipe Mora (Portland-EEUU).