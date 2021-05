"Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto", afirma Ramos

Sergio Ramos, al que el seleccionador español Luis Enrique Martínez dejó este lunes fuera de la convocatoria para la Eurocopa afirmó que "duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero".

"Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre", dijo Ramos en un mensaje en sus redes sociales.

"Duele no representar a tu país, pero hay que ser sincero y honesto", añadió Ramos, el gran ausente de la Roja para la competición continental.

Luis Enrique anunció este lunes su equipo para la Eurocopa, dejando fuera a Ramos "porque no ha podido competir esta temporada, especialmente desde enero", lastrado por las lesiones.

"No sólo no ha podido competir con su equipo sino que ni ha podido entrenar, he hablado con él, me sabe mal porque es alguien que siempre ha estado a máximo nivel, que siempre ha ayudado a la selección y lo puede volver a hacer en futuro", añadió Luis Enrique.

"Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa", afirmó Ramos, sobre una foto suya con las dos Copas continentales que ganó en 2008 y 2012.

"He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere", afirmó el capitán de la Roja.

"Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa", concluyó Ramos.

Ramos, el jugador que más veces ha vestido la camiseta nacional con 180 partidos, se pierde una gran cita tras haber estado en 4 mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) y 3 Eurocopas (Austria/Suiza 2008, Polonia/Ucrania 2012 y Francia 2016).

