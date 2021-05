Dobletes de Mora, Zelarayán y Rossi, protagonistas de la sexta jornada

El jugador Felipe Mora. EFE/Jose Valle/Archivo

Houston (EE.UU.), 24 may (EFE).- La eficacia goleadora de los jugadores latinoamericanos volvió a estar presente en la sexta jornada de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos con el chileno Felipe Mora, el argentino Lucas Zelarayán y el uruguayo Diego Rossi como grandes protagonistas al conseguir un doblete cada uno.

Sus seis goles, decisivos en los triunfos conseguidos por sus respectivos equipos de los Portland Timbers, Columbus Crew y LAFC, formaron parte de los 21 que aportaron los 18 jugadores latinos de los 31 que se marcaron en los 13 partidos disputados.

La aportación goleadora latinoamericana fue del 68 por ciento y dejaron ocho triunfos, dos empates. Solamente en tres partidos que acabaron 1-0 los goles no fueron marcados por un jugador latino.

El primer gol de la jornada lo consiguió el joven defensa ecuatoriano Gustavo Vallecilla, que marcó el del triunfo (2-1) del FC Cincinnati frente al Montreal Impact.

Luego llegaría el doblete de Mora y el de penalti de su compañero Diego Valeri para que los Timbers derrotasen por goleada de 3-0 al Galaxy de Los Angeles, donde el mexicano Javier "Chicharito", máximo goleador de la liga con siete tantos, se fue el blanco.

Otro veterano delantero, el argentino Lucas Zelarayán consiguió un doblete, el segundo en el tiempo de descuento y lideró la remontada y el triunfo a domicilio 1-2 del actual campeón de la MLS Cup, el Columbus Crew, ante el New York City.

El Revolutión de Nueva Inglaterra con el mediocampista español Carles Gil en la dirección del juego, tuvo al argentino Gustavo Bou autor de primer gol que le permitió remontar el 0-1 con el que empezó el partido ante el New York Red Bulls, que al final ganaron por goleada de 3-1, que los mantuvo líderes en la Conferencia Este.

El gol del honor de los Red Bulls lo marcó el joven delantero colombiano Andres Reyes, de 21 años.

El Dynamo de Houston venció por 2-1 a los Whitecaps de Vancouver y los tres goles fueron obra de jugadores latinoamericanos con el mexicano Memo Rodríguez y el argentino Maximiliano Urruti que marcaron por el equipo tejano y el joven colombiano Déiber Caicedo, de 21 años, lo hizo por el canadiense.

El Sporting Kansas City llegó a San Jose para vencer por 1-3 al equipo local de los Earthquakes y de los cuatro goles marcados en el partido, dos tuvieron el sello mexicano.

Javier Eduardo López marcó el del honor de los Earthquakes y el internacional Alan Pulido lo hizo con el Sporting y llegó a cuatro dianas en lo que va de temporada.

En Los Angeles, Rossi, el delantero internacional uruguayo, logró su primer doblete de la temporada que permitió a su equipo LAFC ganar 2-1 a los Rapids de Colorado que consiguieron el del honor por mediación del colombiano Michael Barrios.

Mientras que el joven internacional costarricense Randall Leal, de 24 años, le dio el triunfo al Nashville SC con el único gol que se marcó en el partido, que ganó por 1-0 a la nueva franquicia del Austin FC.

El FC Dallas y el Real Salt Lake acabaron empatados a 2-2 y el argentino Franco Jara marcó por el equipo tejano y el joven guatemalteco Rubio Rubín lo hizo por el visitante para llegar hasta los cuatro en lo que va de temporada.

Los líderes de la Conferencia Oeste, los Seattle Sounders tuvieron al peruano Raúl Ruidíaz como el autor del gol que les mantuvo al frente en el marcador en el duelo contra el Atlanta United, que a falta de cuatro minutos para el final alcanzó el empate tras marcar de penalti el delantero venezolano Joseph Martínez.

Ruidíaz con su gol llegó a los seis y ocupa el segundo lugar de clasificación de goleadores, solo superado por los siete de "Chicharito", que es el líder de la liga.EFE

