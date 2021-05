Diecinueve largometrajes competirán por las Biznagas de Oro en Málaga

El gerente de Málaga Procultura y director del festival, Juan Antonio Vigar, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a diferentes patrocinadores y demás autoridades, durante la presentación del 24º Festival de Cine en Español de Málaga. EFE/Daniel Pérez

Málaga (España), 24 may (EFE).- Once largometrajes españoles y ocho iberoamericanos competirán por las Biznagas de Oro en el vigésimo cuarto Festival de Cine en Español de Málaga, que se celebrará del 3 al 13 de junio y repetirá el formato de 2020 al primar la exhibición cinematográfica sobre el evento social debido a la pandemia de coronavirus.

El director del Festival, Juan Antonio Vigar, ha afirmado este lunes en la presentación que la situación sanitaria "ha mejorado mucho, pero aún no permite volver al modelo tradicional", por lo que se suprimen de nuevo actividades que fomentan las aglomeraciones, como la alfombra roja en el acceso a las galas en el Teatro Cervantes.

Sin embargo, Vigar ha avanzado que para 2022 ya se trabaja para que el certamen vuelva a sus fechas habituales de marzo, recupere su "modelo tradicional" y sea una "edición de celebración de la vuelta a la normalidad, de que la sociedad respira, la pandemia ha pasado" y de que el Festival alcanza las veinticinco ediciones "con un posicionamiento envidiable desde todos los puntos de vista".

Sobre el retraso a junio este año, ha explicado que pretendía "esperar a que la situación sanitaria mejorara y que, tras la interrupción de los rodajes, hubiera suficientes películas para la selección", decisión que se ha mostrado "acertada", por la gran cantidad de trabajos recibidos y porque los títulos elegidos "responden a una foto fija y estable del cine en español en los últimos meses".

Según Vigar, la sección oficial mantiene el modelo de "aunar lo comercial con lo autoral, las películas de producción más industrial con otras de producción más vocacional y alternativa, y los nombres con una trayectoria ya reconocida con directores más jóvenes, con una mirada distinta, más contemporánea".

La película musical "El cover", debut como director del actor Secun de la Rosa, inaugurará el Festival, en el que también competirán las óperas primas "Chavalas", de Carol Rodríguez Colás; "Hombre muerto no sabe vivir", de Ezekiel Montes; "Ama", de Julia de Paz; "Con quién viajas", de Hugo Martín Cuervo; "La casa del caracol", de Macarena Astorga; "Destello bravío", de Ainhoa Rodríguez, y "Las consecuencias", de Claudia Pinto.

Completarán la participación española en competición los nuevos trabajos de veteranos realizadores españoles como Agustí Villaronga, con "El vientre del mar"; Óscar Aibar, con "El sustituto", y Dani de la Torre, con "Live is life".

Como representantes iberoamericanas estarán "Las mejores familias", de Javier Fuentes León (Perú/Colombia); "Amalgama", de Carlos Cuarón (México); "15 horas", de Judith Colell (República Dominicana/España), y "Cómo mueren las reinas", de Lucas Turturro (Argentina).

También competirán las iberoamericanas "Karnawal", de Juan Pablo Félix (Argentina / Bolivia / Brasil / Chile / Francia / México / Noruega); "Mulher océano", de Djin Sganzerla (Brasil); "Años luz", de Joaquín Mauad (Uruguay), y "La ciudad de las fieras", de Henry Rincón (Colombia / Ecuador).

A todas ellas se suman, fuera de concurso, las comedias españolas "Historias lamentables", de Javier Fesser -quien recibirá una Biznaga de Honor-; "Operación Camarón", de Carlos Therón; "Sevillanas de Brooklyn", de Vicente Villanueva, y "García y García", de Ana Murugarren, que clausurará el certamen.

En la sección Málaga Premiere se estrenarán las series televisivas "Maricón perdido", dirigida por Alejandro Marín para TNT; "Ana Tramel. El juego", de Salvador García y Gracia Querejeta para TVE; "Paraíso", de Fernando González Molina" para Movistar +; y "Lucía en la telaraña", de Tomás Ocaña para TVE.

Por su parte, en la sección Zonazine competirán los largometrajes españoles "Juana la Lorca", de Valeriano López; "Dos", de Mar Targarona; "Soledades", de Alexis Delgado Búrdalo, y "Lucas", de Alex Montoya, y los iberoamericanos "Leading Ladies", de Ruth Caudeli; "Los hermosos vencidos", de Guillermo Magariños; "Samichay, en busca de la felicidad", de Mauricio Franco, y "Las motitos", de Inés Barrionuevo y Gabriela Vidal.

Como se había anunciado, en el apartado de homenajes Alejandro Amenábar recibirá el Premio Málaga; Mariano Barroso, el Premio Retrospectiva; Oliver Laxe, el Premio Málaga Talent, y la montadora Julia Juaniz, el Premio Ricardo Franco, otorgado por el certamen malagueño junto a la Academia de Cine.

A ellos se suma la actriz Petra Martínez, que será reconocida con la Biznaga Ciudad del Paraíso, con la que Málaga reconoce cada año a los "imprescindibles" del cine español, y como Película de Oro será designada "Esa pareja feliz" (1951), de Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem, en el año de conmemoración del centenario del primero.