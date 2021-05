Dest y Musah llamados por Berhalter con EE.UU. para la Liga de Naciones de la Concacaf

El entrenador de la selección nacional de fútbol de EE.UU., Gregg Berhalter. EFE / ETIENNE LAURENT/Archivo

Chicago (EE.UU.), 24 may (EFE).- El defensa del FC Barcelona Segiño Dest y el centrocampista Yunus Musah, del Valencia, se encuentran en la lista de los 23 jugadores convocados por el entrenador de la selección de Estados Unidos, Gregg Berhalter, para competir en la Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El anuncio fue hecho este lunes por la Federación de Fútbol de Estados Unidos que también anunció el partido amistoso que antes disputará el combinado nacional frente a Suiza el próximo domingo.

Estados Unidos el próximo mes de junio disputará en Denver junto a México, Costa Rica y Honduras el primer título del nuevo torneo establecido por la Concacaf.

La selección de las Barras y las Estrellas se enfrentará con Honduras en la semifinal que se va a disputar el 3 de junio y el partido por el tercer lugar y la final están programados disputarse el 6 de junio en el Empower Field de Mile High (Denver).

Berhalter, con las ligas europeas ya finalizadas, se ha decidido por llamar a 19 jugadores que militan en el fútbol europeo entre ellos a Dest y Musah, mientras que apenas ha incluido a cuatro que están con equipo de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos.

El portero David Ochoa, que juega con el Real Salt Lake y podría haber formado parte de la selección de México, pero al final se decidió por la de Estados Unidos encabeza la lista de los cuatro jugadores de la MLS llamados por Berhalter.

Otros dos hispanos, los centrocampistas, Kellyn Acosta, de los Colorado Rapids y Sebastián Lletget, de Los Ángeles Galaxy, junto con Jackson Yueill, de los San Jose Earthquakes la completan.

"Estamos emocionados de reunir a este grupo mientras competimos para ganar el trofeo de la Liga de Naciones", señaló Berhalter en un comunicado. "Ha sido un gran año para nuestro grupo de jugadores y los éxitos sin precedentes de ganar múltiples campeonatos de liga y copa. Nuestro enfoque ahora es continuar con este éxito con la selección nacional".

También entre los convocados se encuentran exdestacados de la MLS que han hecho movimientos europeos recientes, incluidos Zack Steffen del Columbus Crew al Manchester City, Reggie Cannon del FC Dallas a Boavista en Portugal, Mark McKenzie y Brenden Aaronson del Philadelphia Union al Genk y Red. Bull Salzburg, respectivamente, y Tyler Adams de los New York Red Bulls al RB Leipzig.

La lista completa de los 23 jugadores seleccionados por Berhalter es la siguiente:

Porteros: Ethan Horvath (Club Brugge), David Ochoa (Real Salt Lake) y Zack Steffen, Zack (Manchester City).

Defensas: John Brooks (Wolfsburg), Reggie Cannon (Boavista), Sergiño Dest (FC Barcelona), Mark McKenzie (Genk), Matt Miazga (Anderlecht), Tim Ream (Fulham), Antonee Robinson (Fulham) y DeAndre Yedlin (Galatasaray).

Mediocampistas: Kelly Acosta (Colorado Rapids), Tyler Adams (RB Leipzig), Sebastián Lletget (LA Galaxy), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (Valencia) y Jackson Yueill (San Jose Earthquakes).

Delanteros: Brenden Aaronson (Red Bull Salzburg), Christian Pulisic (Chelsea), Gio Reyna (Borussia Dortmund), Josh Sargent (Werder Bremen), Jordan Siebatcheu (Young Boys) y Tim Weah (Lille).