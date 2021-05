Década de menores costos de energía solar revierte rumbo

(Bloomberg) -- Un punto de venta clave que convirtió a la energía solar en la fuente de energía de más rápido crecimiento en el mundo ha llegado a un tope.

Los precios de los módulos solares han aumentado 18% desde principios de año tras caer 90% en la década anterior. La reversión, impulsada por una cuadruplicación en el costo de la materia prima clave, el polisilicio, amenaza con retrasar los proyectos y la absorción de energía solar, justo cuando varios Gobiernos principales finalmente están apoyando el esfuerzo por frenar el cambio climático.

“La interrupción a la energía solar no ha sido así de mala en más de una década”, dijo Jenny Chase, analista solar líder del grupo de investigación de energía limpia BloombergNEF. “Desarrolladores y Gobiernos deben dejar de esperar que la energía solar se vuelva mucho más barata rápidamente”. BNEF redujo ligeramente su pronóstico de acumulación solar este año en un informe la semana pasada, citando el aumento de los precios de los materiales, incluido el polisilicio, como una de las razones.

El aumento de los precios está afectando la demanda y podría retrasar algunos proyectos a gran escala, dijo el fabricante de paneles Canadian Solar Inc. en una llamada de resultados. En India, cerca de 10 gigavatios de proyectos pueden verse afectados, lo que equivale a más de una cuarta parte de la capacidad actual del país, informó Mint, citando a desarrolladores anónimos. Los proyectos a gran escala en Estados Unidos también podrían posponerse, dijeron analistas de Cowen & Co.

El aumento de los precios podría obligar a gigantes energéticos estatales en China a posponer proyectos hasta el próximo año, según analistas del portal de la industria Solarzoom. Los retrasos pueden ser lo suficientemente largos como para que 2021 sea el primer año de crecimiento negativo en las instalaciones solares globales en 17 años, dijeron.

Los proyectos globales que no han firmado acuerdos de precios con empresas de servicios públicos que compran la energía podrían retrasarse a menos que el cliente esté dispuesto a pagar una tarifa más alta por la electricidad, dijo Xiaojing Sun, analista de Wood Mackenzie Ltd.

Para la industria solar, todo esto es muy inoportuno justo cuando las energías renovables finalmente tienen un defensor en la Casa Blanca y se han anunciado ambiciosos objetivos climáticos en Europa y Asia.

Al centro de la crisis figura el polisilicio, una forma ultra refinada de silicio, uno de los materiales más abundantes en la Tierra que se encuentra comúnmente en la arena de las playas. A medida que la industria solar se preparaba para satisfacer un aumento esperado en la demanda de módulos, los fabricantes de polisilicio no pudieron mantenerse al día. Los precios del metaloide purificado han llegado a US$25,88 por kilogramo, desde US$6,19 hace menos de un año, según PVInsights.

Se espera que los precios del polisilicio se mantengan altos hasta fines de 2022, según analistas de Roth Capital Partners.

El problema no se limita al polisilicio. Los paneles solares están hechos de arena que se calienta y purifica en lingotes de polisilicio ultraconductor que se corta en obleas finas, se cablean en celdas y luego se ensamblan en los paneles sobre los tejados y que cubren vastos campos.

Los precios del acero, el aluminio y el cobre también han subido, al igual que los fletes.

Aún así, el hiato en la tendencia a la baja a largo plazo en los costos se compensa en parte por una mejora continua en la eficiencia de los paneles solares, dijo Nitin Apte, director ejecutivo de Vena Energy Pte., un operador independiente líder en energía renovable en Asia-Pacífico. La compañía no planea retrasos este año en sus proyectos solares en Japón, Taiwán, Australia e India.

A más largo plazo, la escasez está impulsando la construcción de nuevas fábricas de polisilicio, incluido el anuncio este mes de lo que sería la instalación más grande del mundo en China.

