Damiano de Maneskin anunció que hoy se hará una prueba antidroga tras la polémica

Roma, 24 may (EFE).- Damiano David, cantante del grupo italiano Maneskin, ganador del Festival de la Canción de Eurovisión 2021, aseguró que hoy se someterá a una prueba para la detección de drogas, tras las acusaciones de haber consumido cocaína durante las votaciones del certamen, como una imagen televisiva podría sugerir.

"Mañana por la mañana haré el test y así habrá un papel que dirá quien tiene razón y quien no", dijo el cantante del grupo italiano a los medios a su llegada anoche al aeropuerto romano de Fiumicino respondiendo a las acusaciones.

Asimismo, los organizadores del Festival de la Canción de Eurovisión explicaron en una nota que la banda "rechazó enérgicamente las acusaciones de uso de drogas" y confirmaron que "el cantante en cuestión se someterá a una prueba voluntaria de drogas después de llegar a casa".

Explicaron que se quiso realizar inmediatamente, pero no fue posible.

Asimismo confirmaron la versión dada por Damiano David en la rueda de prensa posterior al triunfo en la que explica que en el fotograma en el que se le vé inclinado sobre la mesa estaba recogiendo los cristales de un vaso que uno de sus compañeros de grupo acaba de tirar al suelo.

"Ebu puede confirmar que se encontraron vidrios rotos después de una revisión del lugar", añadieron los organizadores.

El canal público italiano RAI, que emite Eurovision, calificó la polémica de "absurda" y reiteró "su satisfacción por la "gran victoria inequívoca" de la banda en Rotterdam y su "pleno apoyo".

Durante la rueda de prensa tras el triunfo, el cantante aseguró que no consume drogas y pidió ser serios con este asunto.

La banda italiana Maneskin se impuso en la 65 edición de Eurovisión por delante de Francia. Italia suma con esta su tercera victoria en Eurovisión, tras las de 1990 con Toto Cutugno y su tema "Insieme: 1992" y en 1964 con Gigliola Cinquetti con "Non ho l'eta".