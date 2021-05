Cruz Azul visita al Santos el jueves, en el inicio de la final del Clausura

Bryan Angulo (2i) de Cruz Azul celebra luego de anotar gol contra Toluca, durante un partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del torneo Guardianes 2021 del fútbol mexicano, en el estadio Azteca de la Ciudad de México (México). EFE/ Carlos Ramírez/Archivo

Torreón (México), 24 may (EFE).- El Cruz Azul del entrenador peruano Juan Reynoso visitará el próximo jueves al Santos Laguna del uruguayo Guillermo Almada en el partido de ida de la final del torneo Clausura 2021 del fútbol mexicano.

La Liga Mx confirmó este lunes el programa de la final en la que los Azules de Reynoso tratarán de acabar con la racha de más de 23 años sin un título de liga ante un Santos que llega en su mejor momento del año.

Cruz Azul visitará al Santos en el primer encuentro de la serie a las 21:00 (02:00 GMT) horas del jueves y lo recibirá el domingo en el duelo de vuelta en el estadio Azteca, a las 20:15 (01:15 GMT).

Aunque terminó en el primer lugar en la fase regular con el mejor ataque y la defensa más segura de la temporada, Reynoso ha dado poca importancia a esos números y aseguró desde inicios de año que no significan nada, si no conquista el campeonato.

Desde que le ganó al León la final del torneo de invierno de 1997, Cruz Azul ha perdido seis finales de liga, algunas de manera poco creíble como la del Clausura 2013, en la que llevaba dos goles de ventaja a menos de cinco minutos del final, se echó atrás de manera dubitativa, fue empatado y perdió en penaltis.

Una de las seis finales perdidas fue la del Clausura 2008, ante el Santos, uno de los mejores conjuntos del siglo XX con cinco títulos de Liga.

Los celestes eliminaron en cuartos al Toluca por margen de 4-3 y en semifinales dejaron fuera al Pachuca por 1-0, mientras el Santos dio la nota al dejar fuera en la fase de los ocho mejores al favorito Monterrey, al que venció por 3-2, y vencer al Puebla en semifinales, por margen de 3-1.

Aunque los medios mencionan al Cruz Azul como favorito, la final luce pareja. Los Azules muestran equilibrio en todas sus líneas y un ataque letal liderato por el uruguayo Jonathan Rodríguez, pero el Santos pasa por un buen momento y buscará marcar diferencia en el ataque con el mexicano Eduardo Aguirre y el ecuatoriano Ayrton Preciado.

“Ojalá no vendan morbo, es una final más y no tenemos nada que demostrar. Estamos ilusionados y ojalá levantemos la novena”, dijo Reynoso a los medios, insistentes en la mala racha del equipo en finales.

Almada reconoció el buen nivel de los celestes, pero dijo que confía a muerte en los jugadores del Santos Laguna y buscará el título.