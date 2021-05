Comité que garantizará el cronograma electoral es instalado en Venezuela

En la imagen, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Pedro Calzadilla. EFE/ Rayner Peña/Archivo

Caracas, 24 may (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela instaló este lunes el comité logístico que se encargará de garantizar el cumplimiento del cronograma pautado para las próximas elecciones del 21 de noviembre en las que se escogerán a los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados regionales.

"No hemos dudado en convocar a este comité logístico, con la mayor antelación que pudimos hacerlo, para poder ajustar, poder ir al detalle de una elección tan exigente como esta", dijo el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, durante el acto de instalación.

El comité está integrado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, Remigio Ceballos; la ministra de Interior, Carmen Meléndez; y representantes del Ministerio de Energía Eléctrica y de Educación.

También lo integran miembros de las empresas estatales de telecomunicación CANTV, Movilnet; de energía Corpoelec y de la petrolera PDVSA.

"Esta es la instancia encargada de planificar todos los elementos logísticos, operativos, para poder llevar el desarrollo de todo el cronograma electoral en todo los aspectos que tiene que ver con los elementos que integra al sistema electoral venezolano", dijo el coordinador del comité, Carlos Quintero.

Indicó que todos estos integrantes trabajarán por revisar la infraestructura de los centros de votación, que son los colegios, mejorar los medios de transmisión y comunicación, garantizar el suministro de combustible para la movilización de máquinas, así como la energía requerida para la operatividad del sistema.

"Es un equipo que se instala de manera coordinada", agregó Quintero.

Los últimos dos procesos electorales en Venezuela han sido cuestionados por la comunidad internacional y buena parte de la oposición venezolana por considerar que no ha contado con los elementos necesarios para garantizar que sean unos comicios democráticos.

Los principales señalamientos se deben a las inhabilitaciones políticas de opositores conocidos o la intervención ordenada por el TSJ de las directivas de los partidos más grandes que adversan al Gobierno.

Uno de los rectores del CNE, el opositor Enrique Márquez, dijo hace una semana que espera que las inhabilitaciones sean suspendidas de cara al nuevo proceso de negociación que se prepara entre el Gobierno de Nicolás Maduro y el líder Juan Guaidó.