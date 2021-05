Cinco claves informativas para empezar la semana en América

Personal de la Salud recibe la vacuna de Pfizer-BioNTechal contra la covid-19 el 1 de abril de 2021 en Saltillo, en el norteño Estado de Coahuila (México). EFE/ Miguel Sierra/Archivo

Bogotá, 24 may (EFE). - La toma de posesión del presidente electo de Ecuador, las protestas de Colombia, las incógnitas de la Copa América, la vacunación contra la covid-19 y un eclipse de Luna son algunos de los temas informativos que van a acaparar la atención de la semana. Cinco focos de interés que son claves en la agenda de los últimos días de mayo.

1.- Abrir Ecuador al mundo

Guillermo Lasso, que toma este lunes posesión como presidente de Ecuador, afronta los retos de impulsar la vacunación masiva contra la covid-19 como principal receta para reactivar una economía que depende de la ayuda internacional y con un presupuesto limitado.

De momento, ya ha anticipado que su administración apostará por duplicar la producción petrolera, pondrá en concesión las refinerías de gasolinas, impulsará la minería y ofrecerá a la iniciativa privada varias áreas estatales.

Los retos no son pequeños. Sobre todo si tenemos en cuenta que traducir sus proyectos de ley en acuerdos legislativos, dada su escasa representación parlamentaria, le obligará a una negociación permanente.

2.- La incógnita colombiana

Este viernes se cumple un mes del inicio de la movilizaciones en Colombia. En estas tres semanas cayó la reforma tributaria, desapareció la reforma a la Salud y han dimitido tres miembros del Gobierno del presidente Iván Duque.

Las protestas han dejado al menos 27 muertos y más de 2.000 personas lesionadas, según el balance del pasado viernes del Ministerio de Defensa. La violencia policial ha sido portada en todas las cabeceras del mundo y la calificador de riesgos Standard & Poor's bajó las calificaciones de la deuda tanto de largo como de corto plazo.

Esta semana es decisiva para saber qué rumbo toma Colombia en estos días difíciles. Solo las buenas noticias del colombiano Egan Bernal en la cabeza del Giro de Italia alivian el mal momento del país suramericano.

3.- La covid-19, más presente que nunca

Más de un millón de personas han muerto por la covid-19 en América Latina y el Caribe, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este triste dato vive en paralelo con una vacunación muy desigual en todo el continente. Mientras la inmunización avanza imparable en Estados Unidos y Chile, con al menos una dosis a más del 60 % de sus ciudadanos, la situación global de América solo ha llegado al 3% de la población.

Una brecha que toma un lado rocambolesco con dos situaciones bien diferentes: Nueva York sortea 5 millones de dólares en un "Vacuna y rasca" para quienes se inmunicen y así atraer a los más escépticos, mientras que Paraguay no pudo seguir inmunizando a su población esta semana por falta de dosis.

4.- El balón busca sede de la Copa América

Después de que Colombia se apeara de la organización de la Copa América 2021 (el principal torneo oficial de fútbol masculino en América), Argentina se queda sola como sede de esta competición que empieza el 13 de junio.

La Conmebol , que es la confederación de asociaciones de fútbol de América del Sur, con sede en Asunción (Paraguay), debe decidir esta semana el nuevo calendario y si otro país comparte la organización de la fiesta del balón. Venezuela, que se ha postulado estos días, Chile o Brasil pueden ser la sedes que acompañen a Argentina en la Copa América, una cita que ya fue aplazada en 2020 cuando la pandemia era menos virulenta en la región.

5.- Eclipse de luna del Pacífico.

Este 26 de mayo viviremos en América uno de los eventos astronómicos más relevantes del 2021, un eclipse total lunar que se verá intensamente el área del Pacífico, sobre todo en el oeste de Estados Unidos, Centroamérica, América del Sur, Oceanía y parte del sudeste asiático.

El eclipse coincidirá con la denominada Superluna de flores, nombre que se le da a una luna llena en plena primavera boreal.

Será un buen momento para capturar con los celulares una imagen poco conocida del satélite natural de la Tierra.

Juan Carlos Gómez