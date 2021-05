China supera la cifra de 500 millones de vacunados contra la covid

Centro de vacunación anticovid en Hong Kong, China. EFE/EPA/PAUL YEUNG / Archivo

Pekín, 24 may (EFE).- Más de 500 millones de personas han recibido ya una dosis de la vacuna para la covid-19 en China, anunció hoy la Comisión Nacional de Sanidad del país asiático.

En total, China ha inoculado ya a 510 millones de personas y es ahora capaz de administrar 20 millones de vacunas para la covid al día, indicó el organismo en su página web.

A tenor de los pequeños brotes registrados en varias provincias del país en el último mes, Pekín ha redoblado sus esfuerzos para alcanzar el objetivo de inocular al 40 % de su población, de 1.412 millones de personas, el próximo 30 de junio.

Funcionarios y expertos chinos han enfatizado en la necesidad de incentivar a los residentes a que se inmunicen contra la covid aunque el país, en líneas generales, mantenga la situación bajo control desde hace más de un año y muchos ciudadanos no vean la necesidad de vacunarse.

En los últimos meses, las autoridades del país han respondido a cada rebrote de forma expeditiva, con cuarentenas selectivas, restricción de los desplazamientos y campañas de test masivos que, en cuestión de días o semanas, volvían a rebajar a cero la cuenta de nuevos casos de covid por transmisión local.

No obstante, el ritmo de vacunación se ha acelerado durante el último mes tras detectarse dos brotes en las provincias de Anhui (este) y Liaoning (noreste).

Por ejemplo, el pasado 20 de mayo, la Comisión informó de que solo ese día se habían administrado 17,1 millones de dosis.

El pasado abril, el responsable del Centro para el Control de Enfermedades del país, Gao Fu, aseguró que China espera vacunar a entre el 70 % y el 80 % de su población para finales de este año o mediados de 2022 y alcanzar entonces la inmunidad de rebaño.

Para ello, el país debería inocular a entre 900.000 y 1.000 millones de personas.

Hasta el momento, las autoridades chinas han autorizado la comercialización de cuatro vacunas para la covid de las compañías Sinopharm, Sinovac y Cansino.

Asimismo, está en la última fase de análisis clínicos la que sería la primera vacuna china con la tecnología de ARN mensajero, desarrollada conjuntamente por la farmacéutica Walvax y el Ejército chino.