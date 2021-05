Capturan en Brasil al mafioso italiano Rocco Morabito, jefe de la 'Ndrangheta

Recife (Brasil), 24 may (EFE).- Las Policías de Brasil e Italia y la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) capturaron este lunes en la ciudad brasileña de Joao Pessoa al capo italiano Rocco Morabito, apuntado como jefe del clan de la 'Ndrangheta, la mafia italiana calabresa.

Según un comunicado de la Policía Federal (PF) brasileña, la prisión de Morabito en la capital del estado de Paraiba (noreste) "fue el resultado de una operación conjunta" realizada por las autoridades de ambos países y cumplió una orden de captura con fines de extradición expedida por la Corte Suprema.

Otro ciudadano italiano que se encontraba con Morabito y no fue identificado también fue capturado en el mismo operativo y, según la Policía brasileña, se pedirá igualmente que su extradición sea autorizada por la Justicia del país suramericano.

De acuerdo con las informaciones, un equipo de la Policía italiana y agentes de la Interpol en Roma se desplazaron el domingo a Brasil con la expectativa de la captura del mafioso.

"Hay registros de la actuación de Rocco Morabito en el tráfico de drogas entre Brasil y Europa desde la década de los noventa, según la investigación en la época realizada en el ámbito de la operación 'King', y operativos más recientes indicaban la relación de la 'Ndrangheta con organizaciones criminales brasileñas", dijo la PF.

Morabito, citó el comunicado, fue preso en Uruguay en 2017 después de 22 años siendo buscado por las autoridades italianas, pero en junio de 2019 huyó de la cárcel y se convirtió, nuevamente, en uno de los tres fugitivos más buscados por Italia.

En Uruguay, el mafioso estaba condenado por asociación criminal, tráfico de drogas y otros graves delitos con una pena a más de treinta años de cárcel.

La Interpol había lanzado recientemente el proyecto I-CAN (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta) para capturar a Morabito y desarticular sus tentáculos en Suramérica.