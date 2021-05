Hans-Dieter Flick. EFE/EPA/ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL DFL

Madrid, 24 may (EFE).- La temporada 2020-21 echa el cierre y da paso a las finales continentales y a la Eurocopa con cambio de aires en las alturas en las principales ligas con la excepción significativa del Bayern Múnich, que mantuvo su dominio absoluto en la Bundesliga.

El todopoderoso conjunto bávaro, salvo momentos puntuales y pese a la presión que ejerció el RB Leipzig, exprimió todo su potencial bajo la dirección de Hansi Flick para coronarse campeón liguero por novena temporada consecutiva y alcanzar los treinta títulos.

De nuevo el artillero polaco Robert Lewandowski abanderó el mando tiránico del Bayern y se permitió el lujo hasta de borrar del libro de récords al mítico Gerd Muller al conseguir superar su récord con nada menos que 41 goles.

En el resto de las grandes ligas hubo cambio de orden o cuanto menos nuevo campeón. Atlético de Madrid, en España, Manchester City, en Inglaterra, Lille, en Francia, e Inter en Italia, se ciñeron la corona.

El Atlético de Diego Pablo Simeone sumó su undécimo título siete años después del anterior. Una primera vuelta imborrable y una resistencia final ante la presión que ejercían principalmente Real Madrid y Barcelona, sin olvidar al Sevilla, le condujeron a la gloria.

Con el escudo bajo palos del esloveno Jan Oblak, una defensa como siempre firme, Koke Resurrección con la batuta, la polivalencia de Marcos Llorente y los goles del uruguayo Luis Suárez, el conjunto rojiblanco fue el que mejor se adaptó a las circunstancias de la pandemia. Sus rivales fueron cediendo, aunque no fue hasta el último minuto hasta el que no pudo respirar tranquilo por la insistencia del Real Madrid de Zinedine Zidane.

El Manchester City relevó al Liverpool en la cima de la Premier. El conjunto de Pep Guardiola alcanzó con solvencia su tercer título en los últimos cinco años. Apenas ha tenido rival y con un fútbol excelente ha minimizado a otros acorazados como Manchester United, los propios 'reds' y Chelsea, que han completado la 'zona Champions'.

Tardó en coger el ritmo. Al inicio de la campaña lideraron la tabla equipos como Arsenal, Leicester, Everton, Liverpool o Tottenham, pero a partir del ecuador se hizo con el mando sin remisión.

Más sorprendente ha sido la resolución de la Ligue 1. El Lille acabó con el reinado del París Saint Germain, campeón de siete de las ocho precedentes ligas. El equipo dirigido primero por el germano Thomas Tuchel y luego por el argentino Mauricio Pochettino, entregó el testigo a los norteños, campeones de liga por quinta vez. Hacía diez años que no lo lograban.

Una absoluta decepción para el cuadro parisino, hecho no solo para reinar en Francia, sino también en Europa. Esta campaña la despide con la semifinal de la Champions perdida ante el Manchester City y con un segundo puesto que sabe a fracaso.

La Serie A puso fin al mando del Juventus. Campeón las nueve temporadas anteriores, el conjunto dirigido por Andrea Pirlo no solamente no ha podido defender la corona, sino que ha sufrido sobremanera para meterse en la Liga de Campeones.

El Inter Milan, que no alzaba el título desde 2010, por fin dio con la tecla. Antonio Conte comandó un bloque casi intratable con el argentino Lautaro Martínez y el belga Romelu Lukaku como puntas de lanza, que primero resistió el empuje de su eterno rival, el Milan, le rebasó y no le permitió las alegrías en el tramo final de la temporada.

Más tiempo ha tardado el Sporting en coronarse campeón en Portugal. Diecinueve años después, los 'leones' de Lisboa osaron con poner en duda el dominio de Benfica y Oporto, anteriores campeones, y acabaron por llevarse el campeonato con firmeza.

En otras ligas europeas relevantes Zenit San Petersburgo, Brujas y Ajax repitieron éxito, mientras que el Besiktas recuperó el título cuatro años después y relevó al sorprendente Istanbul Basaksehir, campeón la campaña precedente.