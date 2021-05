Biden y presidente egipcio hablan sobre la paz en Medio Oriente

(Bloomberg) -- El presidente Joe Biden y el líder egipcio, Abdel Fattah El-Sisi, discutieron el lunes por teléfono sobre los últimos acontecimientos en Medio Oriente tras el acuerdo israelí-palestino de cese al fuego.

Ambos líderes también discutieron iniciativas internacionales para reconstruir Gaza y una controvertida presa hidroeléctrica en el Nilo, dijo en un comunicado el portavoz de la presidencia egipcia, Bassam Rady. El-Sisi comentó en una publicación de Twitter poco después.

“Tuve el placer de una larga conversación con su excelencia, el presidente Biden, que se caracterizó por el entendimiento, la franqueza y la credibilidad en todos los temas de interés para los dos países y la región”, dijo el presidente egipcio.

Biden indicó durante la llamada telefónica que Estados Unidos está decidido a trabajar para restablecer la calma y buscar formas de reavivar el proceso de paz, según la declaración de la presidencia egipcia.

Los dos líderes también intercambiaron puntos de vista sobre la Gran Presa del Renacimiento Etíope en un afluente del río Nilo, donde El-Sisi recibió con beneplácito los continuos esfuerzos de EE.UU. para resolver el asunto.

El-Sisi destacó la naturaleza fundamental de los derechos de agua de Egipto y el objetivo de llegar a un acuerdo legal justo y vinculante con reglas claras para el proceso de llenado y operación de la presa, según el comunicado.

Ambos líderes también discutieron sobre derechos humanos y acordaron entablar un diálogo transparente entre Egipto y EE.UU. sobre este tema, dijo Rady.

