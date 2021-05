Berizzo reanuda los entrenamientos de Paraguay con Uruguay como primer objetivo

Asunción, 24 may (EFE).- Ángel y Óscar Romero fueron la novedad este lunes en el reinicio de los entrenamientos que dirige el seleccionador Eduardo Berizzo ante las próximas citas de Paraguay con Uruguay y Brasil, de la fase de clasificación sudamericana del Mundial de Catar 2022.

Los mellizos, que militan en el San Lorenzo argentino, se sumaron a la sesión días después de ser incluidos por Berizzo en la lista de 21 jugadores de las ligas extranjeras.

A la espera de que divulgue los nombres de los futbolistas locales, Berizzo prosiguió el ciclo preparatorio en el complejo deportivo de la Albirroja en su tercera semana, con Uruguay como primer objetivo, el 3 de junio en Montevideo, y cinco días después Brasil, en Asunción.

Junto con los Romero se entrenaron jugadores que ya se habían sumado a los trabajos técnicos, entre ellos los arqueros Gerardo Ortiz, del colombiano Once Caldas, y Juan Espínola, del argentino Godoy Cruz.

Asimismo, participaron Omar Alderete (Hertha Berlín - AL); Richard Sánchez (América - MEX); Robert Piris Da Motta (Gençlerbirlii - TUR) y Braian Samudio, (Rizespor - TUR).

Por el lado local participó Jorge Morel, del Guaraní, todos ellos con el apoyo de un equipo 'sparring', según informó el equipo de prensa de la Albirroja.

Los ejercicios, según la fuente, consistieron en trabajos de posesión del balón en espacio reducido y tareas tácticas en todo el campo de juego.

Paraguay, que no se clasifica a un Mundial desde Sudáfrica 2010, es cuarto en la tabla sudamericana, empatado a seis puntos con Uruguay, la mitad de los que tiene Brasil, el líder de la zona.