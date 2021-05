Alianza y FAS disputarán la final del torneo Clausura de El Salvador

Vista de jugadores de Alianza FC de El Salvador. EFE/Miguel Sierra/Archivo

San Salvador, 23 may (EFE).- Alianza y Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) disputarán la final del torneo Clausura de El Salvador tras dejar en el camino en sendas tandas de penaltis a Luis Ángel Firpo y Santa Tecla, respectivamente.

La final se jugará en partido único el 31 de mayo en el estadio Cuscatlán.

El FAS se presentó al Estadio Las Delicias, en la ciudad de San Tecla, con una ventaja minina de 1-0 y aguantó un apretado primer tiempo en el que los 'Tecleños' presionaron y defendieron con uñas y dientes su portería para evitar un segundo gol.

El primer tiempo finalizó 0-0 y el tanto del empate, único del partido, llegó al segundo tiempo, al minuto 67, por intermedio del delantero paraguayo Diego Areco.

En los penaltis FAS anotó en cuatro ocasiones y dos los de Santa Tecla para un registro final de 4-2.

Los Paquidermo del Alianza sellaron su pase a la final tras vencer por 5-4 en penales al Luis Ángel Firpo, que tuvo varias oportunidades para quedarse con el juego de vuelta, disputado en el estadio Cusctlán en San Salvador con un número considerable de afición aliancista pese a la pandemia por la covid.

El Alianza recibió a su rival con una ventaja de 2-1, pero Luis Canales anotó para Firpo al minuto 58 y puso el global en 2-2.

En la serie de definición a once metros falló el colombiano y capitán de los Toros del Firpo, Tardelis Peña. El Alianza no perdonó y avanzó a la fase final del Clausura.