Acuerdo de Amazon para adquirir MGM se anunciaría el martes

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. está listo para anunciar el martes la adquisición del estudio cinematográfico Metro-Goldwyn-Mayer, según una persona familiarizada con el asunto, lo que marca la mayor incursión del gigante del comercio electrónico en Hollywood.

Amazon está en conversaciones para pagar casi US$9.000 millones por el negocio, dijo la persona, que pidió no ser identificada debido a que las negociaciones son de carácter privado. Las discusiones –de las que se supo por primera vez la semana pasada– aún podrían fracasar, y es posible que haya cambios en el precio o los plazos.

El acuerdo daría acceso a una gran colección de películas y programas a Amazon, que opera el servicio de streaming Prime Video. El catálogo de MGM incluye las franquicias de James Bond, la Pantera Rosa, RoboCop y Rocky, además de películas como “El silencio de los inocentes”.

Amazon declinó hacer comentarios, mientras que MGM no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

MGM, actualmente propiedad de fondos de cobertura como Anchorage Capital Group, ha sido considerado un objetivo de compra durante años, pero nunca había podido cerrar una venta. La compañía dio un nuevo impulso el año pasado, ya que habría contratado a asesores para buscar ofertas.

El estudio también ha buscado otras formas de extraer dinero de sus películas. Mantuvo conversaciones con Apple Inc. y Netflix Inc. acerca de llevar su nueva película de James Bond directamente a streaming, dijeron el año pasado personas familiarizadas con el asunto. El estudio optó por un estreno en cines para la película, que debuta en Estados Unidos el 8 de octubre.

