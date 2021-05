Acciones de Virgin Galactic suben tras exitoso vuelo de prueba

(Bloomberg) -- Virgin Galactic Holdings Inc. llegaron a subir 21% después de que la compañía fundada por multimillonario Richard Branson realizara un vuelo de prueba al espacio por primera vez en más de dos años.

El vuelo de VSS Unity que despegó desde Nuevo México el sábado marca un paso crítico en el camino hacia el inicio del turismo espacial comercial, lo que ayuda a que la compañía retome su calendario establecido para llevar a Branson al espacio suborbital este verano y reanude la venta de boletos.

“Consideramos este acontecimiento como un hito importante”, dijo Michael Ciarmoli, analista de Truist Securities, en una nota a los clientes. Es importante destacar que el vuelo llevó a cabo experimentos de investigación científica que generaron ingresos para la NASA y recopiló datos clave para la Administración Federal de Aviación, agregó Ciarmoli.

La acción subía 16% a US$24,44, su nivel más alto en casi seis semanas, a las 9:34 a.m. ET.

El primer lanzamiento de Virgin Galactic desde febrero de 2019 allana el camino para la próxima prueba, que se espera lleve a más empleados. Aún no se ha fijado una fecha.

Tras el vuelo de 2019, los ingenieros detectaron daños en la nave por la presión acumulada tras tapar accidentalmente los orificios de ventilación, según “Test Gods”, un libro publicado este mes por el escritor del periódico New Yorker Nicholas Schmidle, que tuvo acceso para observar la empresa.

El programa sufrió otro revés en diciembre, cuando Unity tuvo que planear hasta el suelo después de que un motor del cohete no se encendiera cuando se lanzó desde el avión portador VMS Eve.

Un segundo intento de vuelo en febrero se vio interrumpido por interferencias eléctricas en la aviónica de la nave, mientras que Virgin dijo este mes que estaba investigando los problemas de estrés que afectaban a Eve, antes de que se autorizara el vuelo de la nave.

