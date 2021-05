A Venezuela le urge ayuda internacional para vacunas anticovid, dicen médicos

Una persona se vacuna durante una jornada de vacunación, el 26 de marzo del 2021, en un hospital público, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 24 may (EFE).- La Academia Nacional de Medicina de Venezuela alertó este lunes de que urge colaboración internacional para lograr la vacunación contra la covid-19 en el país y "evitar una catástrofe humanitaria", tras señalar que la cantidad de dosis recibidas es "insignificante" comparada con la necesidad de vacunar.

"Urgen la colaboración y la cooperación internacionales para obtener las dosis necesarias de vacunas y así evitar la profundización de la emergencia humanitaria compleja que ha estado afectando al país desde 2016", dijo la entidad en un comunicado que llega un día después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara una "nueva fase de vacunación".

Remarcó que la cantidad de "vacunas recibidas hasta ahora es insignificante comparada con la necesidad de vacunar al menos a 15 millones de personas, o el 70 % de la población adulta del país", y que además no hay información oficial sobre el número de dosis aplicadas hasta el momento.

"Pero se cree que son menos de 300.000, con rumores crecientes de un fuerte mercado negro de vacunas", apuntó.

Según datos de la oposición venezolana, en este mercado negro las vacunas se pueden llegar a conseguir hasta en 600 dólares.

La academia, además, alertó de que "no todo lo que llega" a Venezuela son vacunas, sino también "productos experimentales cubanos (Soberana 02 y Abdala, que se encuentran en ensayos clínicos en Cuba) y uno de Rusia (EpiVacCorona)".

Asimismo, recordó que en el país se está recurriendo a la "automedicación con terapias no probadas" que incluyen las "gotas milagrosas" cuyo nombre oficial es Carvativir, un fármaco sin aval científico promovido por Maduro.

El mandatario anunció el domingo que esta semana arrancaba una nueva fase de vacunación contra la covid-19 al informar sobre la llegada de 1.300.000 dosis provenientes de China.

El mandatario, sin embargo, no precisó el número total de vacunas que el país ha recibido, pese a las dudas que existen desde que diferentes funcionarios empezaron a dar números contradictorios sobre las dosis recibidas.

Según los datos facilitados por el propio Maduro, la última vez que habló de cifras, a finales de abril, serían 930.000 dosis las que se habrían recibido hasta entonces, pero el ministro de Salud, Carlos Alvarado, manifestó, un día después, que Venezuela contaba con 1.480.000 dosis, sin hablar de la procedencia ni de la fecha de llegada.

De acuerdo con el plan anunciado por el Presidente, en principio, el sector prioritario a vacunar era el de salud. Sin embargo, al día de hoy aún quedan sanitarios sin recibir las dosis, mientras políticos, diputados y autoridades, incluyendo el propio Maduro, ya se han vacunado.

Según los datos oficiales, Venezuela acumuló hasta el domingo 223.345 casos de covid-19 y 2.513 muertes.