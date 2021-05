A los pies del volcán Nyiragongo, en la RDC, Goma continúa sacudida por sismos

Goma, RD Congo, 24 Mayo 2021 (AFP) - La ciudad de Goma, en el piedemonte del volcán Nyiragongo que hizo erupción el sábado en el este de la República Democrática del Congo (RDC), todavía se veía sacudida este lunes por numerosos y fuertes movimientos telúricos, provocando el temor entre los pobladores que comenzaban a regresar a sus casas."Esto aumenta y llega en cualquier momento", indicó a la AFP un habitante de la capital de Kivu Norte, que considera la situación "muy inquietante". "La noche ha sido muy larga, el miedo se siente en pleno vientre", añade. "Acaba de haber una gran sacudida, inclusive tengo miedo de quedarme en la oficina", señaló por teléfono Deborah, empleada de una organización internacional. "Me pregunto si debo quedarme o irme a casa, aquí inclusive se cortó la electricidad", destaca preocupada. Ya numerosos ayer domingo, estos terremotos prosiguieron durante toda la noche y este lunes de mañana a un ritmo sostenido, algunos con gran intensidad. En Goma, su población, en parte de retorno tras haber huido en masa de la erupción del Nyiragongo el sábado de noche, está muy angustiada por estos temblores, a veces abandonando edificios y casas con varias plantas como consecuencia de éstos.Por miedo a esta serie de temblores, las escuelas no abrieron sus puertas e instaron a sus alumnos a quedarse en casa, de acuerdo a órdenes de las autoridades provinciales. El sábado, hacia las 18h30 locales (16h30 GMT), el volcán Nyiragongo, cuyas majestuosas y oscuras laderas dominan Goma y al lago Kivu, entró en erupción de golpe, desatando el miedo y la huida de los pobladores.Por sus laderas corrieron dos ríos de lava, uno de los cuales alcanzó los suburbios de Goma, donde se estancó el domingo de mañana. Muchas casas fueron engullidas por este flujo de lava con una extensión de centenares de metros, que cortó además varios tramos de la carretera que une Goma con Butembo, principal vía en Kivu Norte e importante eje comercial regional. La anterior gran erupción del Nyiragongo tuvo lugar el 17 de enero de 2002, provocando unas 100 muertes, en un escenario muy similar, con un flujo de lava atravesando la ciudad para desembocar en las aguas del lago Kivu. - "Incertidumbre" - Este lunes, la lava rocasa negruzca aún estaba caliente, humeando en algunos lugares. Decenas de personas, curiosas y preocupadas, se acercaban al lugar. Entretanto algunos llegaban hasta la lava, a pesar del peligro de emanaciones tóxicas, e inclusive cruzaban la carretera por completo cubierta.A lo lejos, en el horizonte, el volcán parecía en calma, con sus habituales columnas de humo y cenizas elevándose desde el cráter. De acuerdo a las autoridades, unos 17 poblados resultaron afectados, los daño materiales han sido muy importantes y quince personas murieron: nueve accidentadas, dos quemadas y cuatro presos cuando intentaban evadirse. La erupción tomó a todos por sorpresa, inclusive a las autoridades, que ordenaron urgentemente la evacuación de la ciudad el sábado de noche. Después, decenas de miles de personas huyeron hacia un cercano puesto fronterizo con Ruanda, al sur de Goma, o hacia el suroeste, a la región de Masisi.Parte de la población retornó el domingo, y este lunes temprano la ciudad brindaba una apariencia de normalidad. Las tiendas y gasolineras habían reabierto, el tráfico era normal, se informó. Una delegación gubernamental, con siete ministros, llegó este lunes de mañana desde Kinshasa al aeropuerto de Goma. Entre ellos el de Salud, Jean-Jacques Mbungani, para hacer un primer balance de la situación Aún persiste "incertidumbre" sobre si la actividad del Nyiragongo proseguirá, de acuerdo a un vulcanólogo local. "El flujo de lava ya no evoluciona, pero los terremotos siguen registrándose", y todavía hay "incertidumbre", indicó el director del Observatorio de Vulcanología de Goma (OVG), Kasereka Mahinda.str-mbb-hba/jhd/age/zm -------------------------------------------------------------