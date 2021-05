109-112. Brooks y los Grizzlies dan la gran sorpresa con una victoria ante los Jazz

En la imagen, el alero Dillon Brooks de los Memphis Grizzlies. EFE/Tannen Maury/Archivo

Salt Lake City (EE.UU.), 23 may (EFE).- No pudo comenzar más emocionante y sorpresiva la serie de primera ronda de playoffs entre los Utah Jazz, el equipo con la mejor marca de la liga, y los Memphis Grizzlies, que tuvieron que llegar a los playoffs por la vía del "polémico" torneo play-in, después que los visitantes se impusieron por 109-112.

El alero Dillon Brooks confirmó que cada día se acerca más a la élite de los mejores jugadores de la NBA y con 31 puntos y siete rebotes se encargó de liderar la gran victoria de los Grizzlies, que tuvieron a cuatro jugadores titulares con números de dos dígitos.

Sin el escolta estrella Donovan Mitchell, que sigue envuelto en el problema de las lesiones, en el campo, los Jazz carecieron del jugador que supiese definir en los momentos decisivos como lo hizo Brooks y el base Ja Morant, que acabó con 26 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias.

Mientras que el pívot lituano Jonas Valanciunas también surgió factor ganador al realizar un gran trabajo dentro de la pintura y en la lucha con el número cinco francés Rudy Gobert, el hombre alto de los Jazz.

Valanciunas acabó con un doble-doble de 15 puntos, 12 rebotes, tres asistencias y un tapón en los 39 minutos que estuvo en el campo.

Mientras que el alero Kyle Anderson completó la lista de los cuatro jugadores de los Grizzlies con números de dos dígitos al anotar 14 puntos.

Pero sobre todo el exjugador de los Spurs realizó una gran defensa al capturar cuatro rebotes, repartir tres asistencias y recuperar seis balones, por tan solo una pérdida.

Los Grizzlies, octavos sembrados, pusieron al Jazz, el mejor preclasificado de la Conferencia Oeste, en un hoyo temprano y sobre todo con la presión de tener que ganar el segundo partido de la serie a mejor de siete que se jugará en su campo del Vivint Arena, de Salt Lake City.

Ahora los Jazz ya no tendrán la ventaja de campo, que deberán recuperar cuando vayan a disputar a Memphis el tercer partido de la serie.

La realidad ahora para los Jazz es descifrar la manera de poder contener la gran labor individual, de equipo y defensiva que realizaron los Grizzlies bajo la dirección de su entrenador Taylor Jenkins, que le ganó el duelo al veterano Quin Snyder.

Brooks estableció un récord de puntuación de franquicia en un solo partido para un jugador de Memphis que hizo su debut en los playoffs de la NBA, superando los 24 puntos anotados por el pívot español Marc Gasol contra el San Antonio Spurs, el 17 de abril de 2011.

El alero croata Bojan Bogdanovic anotó 20 de sus 29 puntos, en el último cuarto para liderar al Jazz, pero falló 7 de 11 intentos de triples.

Mientras que el base Mike Conley, exjugador franquicia de los Grizzlies, obtuvo un doble-doble de 22 puntos, 11 asistencias y seis rebotes, que al final tampoco pudieron darle la victoria a los Jazz.

Gobert también acabó con un doble-doble de 11 puntos y 15 rebotes, mientras que el ala-pívot Derrick Favors terminó con 12 tantos y 11 balones capturados bajo los aros, que tampoco evitaron la primera gran derrota sorpresa que generó la segunda jornada de playoffs 2021 de la NBA.

En otros resultados de la jornada, los Philadelphia Sixers ganaron 125-118 a los Washington Wizards, los Phoenix Suns se impusieron por 99-90 a Los Angeles Lakers y los New York Knicks perdieron en su campo por 105-107 ante los Atlanta Hawks.