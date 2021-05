Verstappen gana delante de Sainz, nueva desilusión para Leclerc en Mónaco

La maldición que no cesa en Mónaco; Charles Leclerc (Ferrari) tuvo que abandonar antes incluso de darse la salida del GP de Fórmula 1, dejando el campo libre a Max Verstappen (Red Bull) para imponerse en el Principado y ponerse líder del Mundial, con el Ferrari de Carlos Sainz Jr. segundo en meta.

Clasificado en la pole position, Leclerc tuvo que dejar finalmente su Ferrari en boxes a causa de un problema mecánico. Fue pues Verstappen quien ocupó su lugar en la parrilla, y quien lideró la carrera de inicio a fin, beneficiado por lo difícil que resulta adelantar en el trazado monegasco.

Sainz, el británico Lando Norris (McLaren) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) terminaron la carrera en la segunda, tercera y cuarta plazas, respectivamente.

"Es muy especial ganar en Mónaco, es también la primera vez que subo el podio aquí, es realmente genial", celebró Verstappen, de 23 años, quien cuenta ahora con cuatro puntos más que Hamilton.

Ganador de su 12º GP en F1, Verstappen superó en la clasificación del Mundial al piloto inglés, 7º este domingo.

De cinco carreras este curso, el piloto de Red Bull ganó dos (Emilia-Romaña y Mónaco), por tres de Hamilton (Baréin, Portugal y España).

El alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) completó un Top-5 inédito esta temporada.

- Bottas abandona -

Para Mercedes fue un fin de semana muy negativo: su otro piloto, el finlandés Valtteri Bottas, tuvo que abandonar, bloqueado en boxes en la vuelta 31 a causa de un problema técnico.

Consecuencia, Red Bull se puso asimismo al frente del Mundial de constructores, un punto por delante de Mercedes, que ha conquistado todos los títulos desde 2014.

Era sin embargo Charles Leclerc quien soportaba todas las esperanzas del pequeño principado sobre sus hombros. Pero el héroe nacional de 23 años no llegó ni a tomar la salida.

Aunque había firmado su primera pole esta temporada -la octava de su carrera- durante las calificaciones del sábado, lo pagó con serios daños en su monoplaza producidos en la curva de la Piscina, junto al puerto.

- 'No, no, no no...' -

Y eso que el sábado por la noche y el domingo por la mañana Ferrari había anunciado que tomaría la salida desde la pole, al no haber sufrido daños el vehículo.

Hubo que esperar a las primeras vueltas de calentamiento para darse cuenta de la evidencia: el monegasco no tomaría la salida.

"No, no, no no... la caja de cambios", lanzó contrariado a su equipo a través de la radio interna, antes de regresar a boxes para no volver a salir.

"Es difícil, los mecánicos hicieron absolutamente todo para creer en esta victoria. Es un problema en la parte de atrás izquierda del coche, no donde tuvimos el golpe, no era un problema de la caja de cambios esta vez", precisó añadiendo que estába "seguro" de que el problema tenía relación con el accidente.

En su casa, el monegasco siempre tuvo que abandonar desde 2017 por problemas técnicos o accidentes, ya fuese en F2 en 2017 o en F1 en 2018 (con Sauber) y en 2019, en su primera temporada con Ferrari.

Leclerc es ahora sexto de una clasificación dominada por primera vez por Verstappen.

El francés Pierre Gasly (AlphaTauri) ocupó el sexto puesto. Detrás de Hamilton 7º, Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine) y Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) completaron el Top-10.

El Gran Premio de Mónaco-2021 supuso el regreso de la mítica prueba después de la cancelación de la edición de 2020 en plena pandemia de covid-19.

Hasta 7.500 espectadores, el 40% del aforo total de las tribunas, eran esperados en el contexto sanitario actual.

