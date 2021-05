Venezuela suma 1.010 nuevos casos de covid-19 y 16 muertes

Personal médico espera para recibir una vacuna contra la covid-19 en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 22 may (EFE).- Venezuela sumó en las últimas 24 horas 1.010 nuevos casos de covid-19 y 16 muertes más, con lo que el número total de contagios se eleva a 222.052 y los fallecimientos a 2.483, informó este sábado la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.

"La Comisión Presidencial para la Prevención y Control de la covid-19 informa que en las últimas horas se detectaron 1.010 nuevos contagios en Venezuela: 1.007 por transmisión comunitaria y 3 importados", escribió Rodríguez en Twitter, donde detalló que los casos llegados del exterior proceden de Ecuador (2) y Panamá (1).

Los estados donde se detectaron el mayor número de casos son Carabobo (207), Zulia (195), Nueva Esparta (98), La Guaira (84), Sucre (62), Falcón (61), Lara (48), Miranda (45), Aragua (43), Yaracuy (41) y Caracas (39).

A estos les siguen Anzoátegui (29), Bolívar (20), Monagas (15), Guárico (8), Cojedes (7) y, en último lugar, con tan Trujillo (5).

Las muertes se registraron en los estados Trujillo, Portuguesa, Miranda, Lara y Yaracuy, con dos decesos en cada uno, entre los que destaca el fallecimiento de una niña yaracuyana de dos años.

Mientras, las regiones de Nueva Esparta, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo y Caracas sumaron un fallecimiento cada una.

Según el Gobierno, de los 222.052 contagios registrados desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado, 205.575 personas ya se han recuperado (93 %), por lo que actualmente son 13.978 los casos activos.

No obstante, el Ejecutivo ignora en sus informes diarios a los enfermos que permanecen en sus hogares desde el momento que contraen el virus hasta su recuperación, por lo que las cifras están por debajo de las reales.

Prueba de ello es que Rodríguez explicó que de los 13.978 casos activos a día de hoy, 13.419 están siendo atendidos en el sistema público de salud, 559 en clínicas privadas, y ninguno en "aislamiento domiciliario", un dato que no se corresponde con la realidad, tal y como ha venido constatando Efe desde el comienzo de la pandemia.

Organizaciones nacionales e internacionales señalan que Venezuela es el país de Latinoamérica con menor número de personas vacunadas -tan solo por detrás de Haití, que no ha comenzado la vacunación- un dato que el Gobierno evita mencionar.

Tampoco existe certeza sobre el número de vacunas que llegaron al país, ya que los datos ofrecidos por distintos funcionarios difieren considerablemente, al estar en una horquilla que va de 930.000 a 1.480.000, lo que supone una diferencia de más de medio millón.

El presidente Nicolás Maduro aseguró, recientemente, que espera alcanzar la inmunización masiva durante el próximo agosto.