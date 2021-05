Taiwán confirma otros 457 contagios locales de covid en su peor rebrote

EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO/Archivo

Shanghái (China), 23 may (EFE).- Las autoridades taiwanesas informaron hoy de la detección de 457 casos locales de covid-19, de los que 287 se detectaron en las últimas 24 horas mientras que el resto son positivos de jornadas anteriores que todavía no habían sido incluidos en las estadísticas oficiales.

Asimismo, el Centro de Control de Enfermedades (CDC) de la isla confirmó otros 3 contagios en personas procedentes del extranjero, elevando la cifra total de casos detectados este sábado a 290.

La isla está viviendo, desde mediados de este mes, su peor rebrote del coronavirus, que ha elevado ya las cifras de contagios a 4.322, de los que 3.158 se han producido por contagio local.

La covid dejó seis nuevos fallecimientos este viernes, lo que eleva el total de muertos por la enfermedad en Taiwán a 23 desde el inicio de la pandemia, según el informe publicado por el CDC en su página web.

Las zonas más afectadas continúan siendo la capital, Taipéi, y la municipalidad que la rodea, Nuevo Taipéi, situadas ambas en el extremo norte de la isla.

Ambas ciudades elevaron las alertas al nivel 3, algo que fue replicado posteriormente en otras áreas del país, con medidas como el cierre de escuelas y de lugares públicos como museos, bibliotecas, gimnasios o discotecas.

El Gobierno ha reclamado a la población que no salga de sus casas durante el fin de semana con el objetivo de reducir el número de casos, manteniendo el nivel de alerta actual hasta el próximo día 28 como mínimo, según el portal de noticias Taiwan News.

El ministro de Sanidad, Cheng Shih-chung, descartó elevar la alarma al nivel 4 -en el que se decretarían confinamientos perimetrales- y aseguró que se está haciendo todo lo posible para solventar los retrasos a la hora de agregar todos los casos confirmados a las estadísticas, que las ha inflado en las dos últimas jornadas.

Taiwán es uno de los territorios que mejor ha gestionado la pandemia a nivel mundial, en buena parte gracias a que impuso restricciones a la llegada de ciudadanos desde el exterior al poco de declararse el primer brote mundial de la covid en la ciudad central china de Wuhan.