Sol de América vence a Libertad y le amarga la fiesta anticipada del título

Jugadores de Sol de América celebran al vencer a Libertad hoy, durante un partido de la Primera División de Paraguay en el estadio Nicolás Leoz en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 22 may (EFE).- Sol de América, el penúltimo del Apertura paraguayo, dio la sorpresa esta sábado al vencer a domicilio a Libertad (1-2) y amargar la fiesta al equipo que dirige Daniel Garnero, al que le era suficiente el empate para coronarse como campeón anticipado del título.

La victoria de los dirigidos por Iván Almeida deja ahora opciones a Nacional, el escolta, que está a seis puntos del Gumarelo y podría cambiar las tornas ganando el domingo a River Plate y hacer lo mismo la siguiente y última jornada, siempre que el líder vuelva a tropezar de nuevo.

En todo caso un jarro de agua fría para un Libertad que en lo inmediato deberá concentrarse para su encuentro con Palestino la semana próxima, con la misión de vencer a los chilenos para pasar a octavos de la Sudamericana.

En cuanto al Danzarín, resultado merecido y una buena lectura por parte del hijo de Ever Hugo Almeida, que formuló una táctica de contención y contragolpe que fue la que dio vuelta a un encuentro que comenzó a favor de los locales.

Ello gracias a un gol que no llegó hasta el minuto 41, cuando Cristian Báez conectó desde fuera del área un fortísimo derechazo que batió al meta Rubén Escobar.

Fue una buena opción la del lateral ya que hasta entonces Sol de América construyó una muralla defensiva en la que rebotaban todos los balones del Gumarelo, empeñado en deslizar hasta el metro final a Ayton Cougo y Rodrigo Bogarín.

Los visitantes fueron más valientes en la segunda mitad, con serios avisos por parte del delantero Luis Leal, la figura del equipo de la ciudad de Villa Elisa.

De manera que en el 63 el portugués disparó un cañonazo dentro del área contraria imparable para el arquero Martín Silva.

El Repollero no reaccionó al envite y en el 65 una infracción innecesaria de Cougo dentro del área fue pitada como pena máxima tras varios minutos de consulta al VAR.

Diego Valdes no perdonó e hizo el segundo de tiro implacable.

Se apuró Libertad, que fue a la desesperada pese a contar con el refuerzo goleador de Antonio Bareiro, que salió para intentar el empate que daba el título a Libertad.

Un título que tendrá que esperar de momento hasta el domingo, y a la espera del encuentro entre Nacional y el colista River Plate.

Entre los partidos de esta décimo séptima fecha a destacar el de Cerro Porteño, a siete puntos del líder, contra 12 de Octubre, y el de Olimpia, a ocho, contra Luqueño.