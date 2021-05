Rusia supera los 5 millones de casos de coronavirus

EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY/Archivo

Moscú, 23 may (EFE).- Rusia ha superado los 5 millones de casos de covid-19 al sumar en las últimas 24 horas otros 8.951 positivos, según informaron hoy las autoridades locales.

En total, Rusia suma ya 5.001.505 casos, por lo que es el sexto país del mundo con más contagios por detrás de EEUU, India, Brasil, Francia y Turquía.

Las autoridades informaron de que en las últimas semanas se ha producido un repunte en el número de infecciones y que la situación epidémica sigue siendo "tensa".

El repunte se produjo después del "megapuente" que el presidente Vladímir Putin otorgó a los rusos durante las vacaciones de mayo y que algunos expertos consideran que ha sido contraproducente.

A su vez, en las últimas 24 horas han muerto otros 357 rusos, con lo que el saldo mortal desde marzo de 2020 asciende a 118.482, terreno en el que Rusia está por detrás de otros países que tienen menor número de casos, como Reino Unido e Italia.

Con todo, más de la mitad de los rusos, según las encuestas, siguen resistiéndose a vacunarse incluso después de que lo hiciera el presidente, lo que inquieta al Gobierno.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, levantó la voz de alarma el viernes al afirmar que la capital rusa es la ciudad europea con menos vacunados con menos de 1,5 millones para una urbe con 12 millones de habitantes.

"El porcentaje de vacunados en Moscú es inferior al de cualquier ciudad europea y respecto de algunas de ellas es varias veces menor. Si esta historia hubiese terminado, no importaría. Pero nos enfermamos, la gente muere. Y no quieren vacunarse", dijo.

Según cifras oficiales, sólo se han vacunado con las dos dosis poco más del 7 % de la población rusa, es decir, 10,5 millones de rusos.

En Moscú, donde se han producido cerca una cuarta parte de los casos a nivel nacional, suma casi 20.000 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia.

Se da la casualidad de que en algunos países a los que Moscú ha exportado su vacuna Sputnik V los ritmos de vacunación son mucho mayores que en Rusia.

Rusia cuenta con cuatro vacunas anticovid de producción propia: las bidosis Sputnik V, EpiVacCorona y CoviVac, y la monodosis Sputnik Light.