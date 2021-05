Noche de celebración atlética en Neptuno, con un menor fallecido en accidente

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran con la afición, junto al estadio José Zorrilla, el título de Liga. EFE/JOAQUÍN RIVAS

Madrid, 23 may (EFE).- La victoria del Atlético de Madrid dio pie anoche, a pesar del llamamiento en contra de las autoridades, a una celebración en la Plaza de Neptuno con cientos de aficionados en la que no se registraron incidentes destacados, en una noche marcada por el accidente en el que falleció un menor en otro punto de la capital.

El niño, de 14 años, murió en el aparcamiento subterráneo de la Plaza de Santa Ana de Madrid, donde se golpeó contra un muro al sacar parte del cuerpo de la furgoneta en la que viajaba mientras ondeaba una bandera del Atleti.

Fuera de este accidente no ha habido otros incidentes reseñables durante la noche ni la madrugada, informan a Efe fuentes policiales.

Las fuentes precisan que sobre las 02:45 horas sí hubo un pequeño altercado en el Paseo de la Castellana, donde varias personas hacían un botellón y agentes de la Policía Nacional les pidieron que despejaran la zona, lo que motivó que algunos congregados lanzaran botellas a los agentes.

No hubo heridos ni mayores problemas y sobre las tres de la madrugada todo estaba despejado.

Sobre esa hora el Samur cerró su puesto de mando, ubicado cerca de Neptuno, con un balance de 27 personas atendidas durante la celebración, de las que siete precisaron de traslado hospitalario, según informó Emergencias Madrid.

La mayoría de los atendidos presentaban lesiones leves ocasionadas por caídas, golpes, cortes e intoxicaciones etílicas.

Una vez finalizado el partido que dio al Atlético su undécima Liga, cientos de aficionados comenzaron a llegar a su lugar de celebración, la Plaza de Neptuno, con las camisetas del equipo, banderas y algunas bengalas, y bailaron y cantaron durante varias horas.

La fuente estaba vallada y el club y la Policía habían pedido responsabilidad en la celebración. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, reconocido "colchonero", pidió expresamente a los aficionados que no acudieran allí porque "no era el momento", debido a la covid.

Sin embargo, una marea rojiblanca fue a festejar la undécima Liga del equipo.

En Valladolid, donde se disputó el partido que dio la victoria al Atlético, la Policía que vigilaba a la afición atlética en los aledaños del José Zorrilla tuvo que desalojar por la fuerza la concentración después de que los jugadores se acercaran para celebrar la consecución del título liguero al perímetro en el que estaban cercados los hinchas y estos reaccionaran saltándose el control, lo que provocó una aglomeración de personas sin respetar las medidas anticovid.

Tras la victoria de ayer sábado, el Atlético de Madrid ha promovido como iniciativa para sus aficionados para celebrar el título una "gran caravana rojiblanca" de coches este domingo por la tarde, de 18.00 a 20.00, por la capital de España, desde Atocha a Plaza de Castilla, con paso por la fuente de Neptuno, ya que la plantilla no podrá acudir allí para festejar la Liga debido la situación sanitaria.

El club invita a los seguidores a "celebrarlo con responsabilidad", a ponerse la camiseta rojiblanca, a sacar "las bufandas y las banderas por las ventanillas" y "conducir despacio, no hay prisa", al tiempo que recomienda no bajar del vehículo ni parar en Neptuno, porque "todos los atléticos tienen que poder pasar" por la fuente donde celebra sus títulos.

"Que todos se enteren de que eres del Atleti y que somos campeones de Liga", proclama la información de la entidad madrileña sobre la caravana, que se desarrollará antes de que se haga entrega de la copa de la Liga al equipo en el estadio Wanda Metropolitano.

Ese acto está previsto a las ocho de la tarde y contará con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales; del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes.