Miles de georgianos protestan contra la construcción de central eléctrica

EFE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Tiflis, 23 may (EFE).- Varios miles de georgianos se manifestaron hoy en Tiflis contra la construcción de una central hidroeléctrica en el país, tanto por el peligro que representa para la ecología de la zona, como por que supone la cesión de terrenos a Turquía, la operadora del proyecto.

Los manifestantes advirtieron al Gobierno de que si el lunes no renuncia definitivamente a los planes de construcción por parte de la compañía turca ENKA, paralizarán la capital del país.

"La sociedad no permitirá vender tierra georgiana y dañar el medio ambiente", comentó uno de los manifestantes a Efe.

Mientras, otro agregó en referencia a la cesión por 99 años de los terrenos de la central a Turquía: "La tierra georgiana no se vende".

Los detractores del proyecto temen que la central puede provocar en un futuro la inundación de Kutaisi, la segunda ciudad del país.

El primer ministro, Irakli Garibashvili, ya había ordenado paralizar el proyecto por espacio de 9-12 meses para que expertos locales y extranjeros estudiaran el impacto de la central en el río Rioni Hamajvani.

El partido gobernante insiste en que el proyecto es "rentable" para el país, ya que permitirá cubrir hasta el 12 % de la demanda anual de energía eléctrica.

En estos momentos, el 65 % de la energía eléctrica que consumen los georgianos tiene que ser importada de Rusia, Azerbaiyán y Turquía.

"Hay que construir ésta y otras centrales eléctricas para garantizar la seguridad energética del país", comentó a Efe el exministro de Energía David Mirtsjulava, quien llamó al Gobierno a explicar el proyecto al pueblo, aunque consideró la protesta "politizada".

ENKA ya había invertido en el proyecto 830 millones de dólares con el fin de comenzar las obras este año y terminarlas en 2023-2024.