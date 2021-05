Mickelson pugna con Koepka por un título histórico en el Campeonato de la PGA

A sus 50 años, el estadounidense Phil Mickelson arrancó el domingo un duelo con su compatriota Brooks Koepka en la última ronda del Campeonato de la PGA intentando convertirse en el ganador más veterano de un torneo de Grand Slam.

El zurdo californiano, que persigue su sexto título 'Major', arrancó su recorrido en el liderato en solitario en el desafiante Ocean Course de Kiawah Island (Carolina del Sur).

Actual número 115 del ranking mundial, Mickelson tenía un acumulado de 209 golpes, siete bajo par, en 54 hoyos, mientras Koepka, cuatro veces campeón de Grand Slams, se ubicaba segundo a un golpe de distancia y el sudafricano Louis Oosthuizen tercero a dos golpes.

Koepka, sin embargo, le sobrepasó en el liderato en el primer hoyo al lograr un birdie con el que se situaba en -7 y cometer Mickelson un bogey que le dejaba en -6.

En los últimos 17 hoyos, Mickelson peleará por un triunfo con el que superaría el récord de veteranía del estadounidense Julius Boros, que ganó el Campeonato de la PGA de 1968 a la edad de 48 años.

El sábado, exhibiendo el estado de gracia de sus mejores tiempos, Mickelson llegó a liderar el torneo por cinco golpes de ventaja antes de tropezar con un bogey y un doble bogey en los hoyos 12 y 13.

Koepka le llegó a alcanzar en el liderato pero Mickelson hizo valer su veteranía para mantenerse en la cima cerrando en par la recta final del recorrido mientras su rival cometía un bogey en el último hoyo.

Koepka, de 31 años ganador del Campeonato de la PGA de 2018 y 2019, y Mickelson fueron la última pareja en comenzar sus recorridos.

Es la primera vez desde el Masters de Augusta de 1981, con Jack Nicklaus y Tom Watson, en que el grupo final de un 'Major' tiene dos golfistas con al menos cuatro triunfos grandes, y la primera vez que ocurre en el Campeonato de la PGA desde 1974.

- El líder más veterano -

En su carrera, Mickelson ha ganado tres de los cinco Grand Slams en los que ha llegado a la última ronda como líder o colíder, imponiéndose en los Masters de 2004 y 2006 y en el Campeonato de la PGA de 2005, pero acabó compartiendo el segundo puesto dos veces en el Abierto de Estados Unidos (2006 y 2013), el único 'Major' que falta en su palmarés.

Con 16 años de diferencia desde su única victoria en el Campeonato de la PGA, Mickelson poseería la mayor diferencia entre triunfos en un mismo 'Major' si recoge el domingo el trofeo Wanamaker y un premio máximo de 2,1 millones de dólares.

A su favor tiene el apoyo mayoritario de los alrededor de 10.000 aficionados a los que se permite la entrada al Ocean Course, el campo más largo de la historia de un Grand Slam, con 7.876 yardas (7.201 metros), donde sus fuertes e imprevisibles vientos han causado estragos toda la semana en la mayoría de candidatos al título.

Por su parte Koepka, que lucha contra el dolor después de una operación de la rodilla derecha hace dos meses, podría convertirse en el vigésimo jugador en llegar a cinco Grand Slams en su carrera.

- El joven chileno Niemann en liza -

El chileno Joaquín Niemann arrancó la ronda final en el séptimo lugar con 214 golpes, a cinco del líder, y firmó un primer hoyo en par.

A sus 22 años, Niemann aspira a convertirse en el ganador más joven de la historia del Campeonato de la PGA, eclipsando la marca establecida por el norirlandés Rory McIlroy a los 23 años cuando ganó en 2012 en este mismo escenario de Kiawah Island.

McIlroy, que rompió una sequía de 18 meses de victorias hace dos semanas, terminó su participación en Kiawah Island con una ronda de 72 golpes (+5).

También lejos de la cabeza se ubicaba el número tres mundial, el español Jon Rahm, que ascendía algunas posiciones el domingo hasta el puesto 15 con cinco birdies y un bogey en los primeros 13 hoyos.

Por su parte, el mexicano Abraham Ancer firmó el domingo la mejor ronda del torneo con una tarjeta de 65 golpes, siete bajo par, con siete birdies y ningún bogey.

Ancer, que se ubicaba en el grupo en el 16º lugar a media jornada, se despidió con un total acumulado de 287 golpes, uno bajo par.

"Obviamente, me he sentido muy bien. Hoy le he pegado muy bien a la pelota desde el tee. No creo que haya fallado ninguna bola de salida. Le pegué a cada una exactamente donde quería pegarle", afirmó Ancer, que sigue persiguiendo su primer trofeo de PGA a sus 30 años.

